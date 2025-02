“Die Heidelberger” – Verkaufsoffene Sonntage: Ein erster Schritt in die richtige Richtung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Heidelberg und seine Bürokratie. Als ob es nicht so schon genug wäre, macht man sich das Leben noch ein bisschen schwerer, in dem z.B. ein verkaufsoffener Sonntag jedes Jahr neu beantragt werden muss. Formulare werden ausgefüllt und an die zuständigen Stellen geschickt. Die Mitarbeiter vor Ort müssen sich damit beschäftigen, sich über Daten informieren, absichern und so geht es weiter, bis es dann endlich – was eine Überraschung, bewilligt wird, da – „findet in jedem Jahr statt“. Das alles ist wahnsinnig zeitaufwendig und um ehrlich zu sein, unnötig.

Doch nun hat sich die Stadt ein Herz gefasst: Dieser spezielle und überflüssige Faktor der Bürokratie wurde in der Gemeinderatssitzung am 20.02.2025 abgeschafft. Von nun an werden die Verkaufsoffenen Sonntage, die in den letzten Jahren bereits stattgefunden haben, einfach stattfinden, ohne diesen ganzen Aufwand im Vorfeld. Für Unternehmen und Verwaltung eine enorme Erleichterung. Hoffen wir, dass der Bürokratie-Wahnsinn, auch an anderer Stelle eine Abbaumöglichkeit findet.

Danke an die Stadt – und sie bewegt sich doch…

Quelle: “Die Heidelberger”