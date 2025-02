“Die Heidelberger” – Aus dem Gemeinderat: Bericht der Kinderbeauftragten

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Vielen Dank an Barbara Pfeiffer und ihre Kolleginnen und Kollegen für den Bericht der Kinderbeauftragten und für das großartige Engagement in den letzten Jahren! Die Kinderbeauftragten leisten wichtige Arbeit in den Stadtteilen für unsere jüngsten Bürgerinnen und Bürger.

Wir haben gerne unterstützt, dass die Kinderbeauftragten einen beratenden Sitz im Jugendhilfe-Ausschuss und Ausschuss für Kultur und Bildung haben und freuen uns, dass sie sich mittlerweile auf Augenhöhe mit den Stadträtinnen und Stadträten in den Sitzungen einbringen. Wir könnten uns durchaus vorstellen, dass die Kinderbeauftragten auch in weiteren Ausschüssen einen beratenden Sitz erhalten. Für die Zukunft wünschen wir uns, dass die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und der Stadtverwaltung – die noch nicht immer gut klappt – weiterhin verbessert wird und würden es gerne ermöglichen, dass die Kinderbeauftragten auf einen Teil der Stadtteilbudgets zugreifen könnten, um ihre Aktionen zu finanzieren. Denn hier kann mit geringen Mitteln viel erreicht werden.

Quelle: “Die Heidelberger”