Zeiskam – Von ehemaligen Lebenspartner verletzt

Zeiskam/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, den 19.02.2025, gegen Mitternacht, wurde der Polizeiinspektion Germersheim mitgeteilt, dass eine 33-jährige Frau von ihrem ehemaligen Lebensgefährten nach Streitigkeiten körperlich angegangen worden wäre. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. Gegen den 41-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. In einer polizeilichen Verfügung wurde ihm das Betretungsverbot für das Anwesen sowie ein Kontaktverbot ausgehändigt. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Daneben finden Sie unter https://s.rlp.de/e5hTU Ansprechpartnerinnen und Hilfsangebote für Frauen mit Gewalterfahrung. In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim