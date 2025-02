Weinheim – Natur mitten in der Stadt

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – An der Haltestelle Blumenstraße legen GUB und Stadt eine weitere

Naturbildungsfläche an – Spende der Sparkassenstiftung

Naturbildung und Naturschutz mitten in der Stadt? Das geht!

Die Gesellschaft für Umweltbildung GUB e.V. wird eine weitere ungenutzte öffentliche Grünfläche, die sie

von der Stadt Weinheim zur Verfügung gestellt bekommt, in eine lebendige Naturbildungs-

und Begegnungsfläche verwandeln. Unterstützt wird das Projekt von dem

Klimaschutzmanagement der Stadt Weinheim, dem Förderfond der Baden-Württemberg

Stiftung und durch die Stiftung der Sparkasse Rhein Neckar Nord.

In dieser Woche fand vor Ort eine Scheckübergabe statt, bei der Melanie Magin und

Christopher Veit von der Stiftung eine Spende in Höhe von 2000 Euro an die GUB

übergaben. GUB-Projektleiter Bernd Schlag und Ute Timmermann, Klimaschutzmanagerin

bei der Stadt, nahmen den Scheck entgegen.

Neben gemütlichen Sitzgelegenheiten für alle Generationen, die zum Verweilen im Grünen

einladen, soll die Fläche mit verschiedenen Naturschutzelementen ausgestattet werden.

Passanten sollen interessante heimische Tiere und Pflanzen beobachten können und

Kreisläufe der Natur kennenlernen. Vogelkästen sollen heimische Vögel anlocken und

auch an Behausungen für Fledermäuse wird gedacht.

In der „wilden Ecke“ sollen Schmetterlinge und andere Arten Platz zur Eiablage finden.

Eine „Käferburg“ ist ebenso geplant. Um zu verstehen, was man vor Ort beobachten kann,

sollen Schilder in einfacher Sprache Informationen liefern und die ökologischen

Zusammenhänge erklären. Insbesondere Kinder sollen durch spielerisches Heranführen

an die Natur die Angst und Abneigung gegenüber Insekten verlieren und hautnah Natur

erfahren können.

Eine Kreativfläche soll zum Mitgestalten einladen. Auch ein technisch voll ausgebauter

Container soll auf der Grünflache Platz finden. Dort wollen die

Weinheimer Jugendmedien kostenlose Workshops und Kurse für alle

Altersstufen zu den Themen Naturschutz, Naturwissenschaften, Kunst

und Medien anbieten. Die Leitung übernehmen hierfür erfahrene Mitarbeiter.

Es soll auf der Fläche ein Ort des Lernens, der Begegnung und des

Verweilens für Jung und Alt entstehen. Fortschritte auf der Fläche können auf dem

YouTube Kanal des GUB e.V. betrachtet werden.

Den Erfolg einer solchen Umgestaltung einer stadtinternen Grünfläche kann nebenan auf

der Wiese vor dem „Café Wohnzimmer“ bereits betrachtet werden. Ein dort ins Leben

gerufene Urban Gardening-Projekt zeigt, wie effektiv und vielfältig eine solche Fläche

genutzt werden kann und positiven Anklang in der Nachbarschaft findet.