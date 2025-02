Weinheim – Ein kindgerechter „Hingucker“ Schulklasse der Friedrich-Grundschule gestaltete ein neues Plakat für den Weinheimer Sommertagszug

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Motiv verrät einen wachen Blick: Der Schneemann auf der grünen Wiese steht noch unversehrt, aber er guckt schon ein bisschen angesengt. Denn an seinem Fuße steht ein Mann mit Flammenwerfer. Um den hochgewachsenen Gesellen aus weißem Tuch haben sich viele Kinder versammelt, einige verkleidet. Denn sie sind am großen Weinheimer Sommertagszug mitgelaufen. Sie warten in Vorfreude darauf, dass der Winter in Flammen aufgeht und dem Frühling Platz macht – das ist Sinn und Zweck des Weinheimer Sommertags Zuges seit über 100 Jahren. Der Winter bekommt jedes Jahr ein neues Gewand, denn das alte ist ja verbrannt. In diesem Jahr bekommt der Sommertagszug, der am Sonntag, 30. März, stattfindet, auch ein neues Plakat. Die Klasse 4b der Friedrich-Grundschule hat nach einem Aufruf des Weinheimer Kulturbüros das passende Bild geliefert. Der Weinheimer Grafikdesigner Bernhard Kück, der auch Mitglied im Sommertagskomittee ist, hat es zum Plakat gestaltet. Es wird in den nächsten Tagen in der Stadt verteilt.

Das neue Plakat ist ein kindgerechter „Hingucker“; es löst das aktuelle Sommerzugsplakat ab, das seit sage und schreibe 41 Jahren in Gebrauch war. Es war damals vom Ober-Laudenbacher Kunstmaler Karl von Seitz entworfen worden. Jetzt war es Zeit für eine Modernisierung, fanden die Organisatoren des Weinheimer Kulturbüros. Sie lobten einen Wettbewerb an den Weinheimer Grundschulen aus. „Unter zahlreichen tollen Zusendungen wurde schließlich die Klasse 4b der Friedrich-Grundschule in Weinheim zum Sieger gekürt“, verkündete jetzt Sabrina Bessler, Mitarbeiterin des Weinheimer Kulturbüros. Zur Feier des Sieges wurde die Klasse von der Stadt Weinheim auf einen Kinobesuch in das „Moderne Theater“ eingeladen. Auf dem Plakat stehen Datum (Sonntag Laetare, 30. März) und Uhrzeit (14 Uhr) sowie der Startpunkt an der Peterskirche, sowie ein QR-Code zu weiteren Informationen auf www.weinheim.de

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim