Speyer – Unfall mit verletztem Radfahrer

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmorgen gegen 09:55 Uhr ereignete sich an der Einmündung Bahnhofstraße / Hirschgraben ein Verkehrsunfall, bei dem ein 29-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Wegen eines Rückstaus konnte eine 42-jährige Autorfahrerin den Einmündungsbereich nur sehr langsam passieren. Währenddessen sprang die Lichtsignalanlage für den Fahrzeugverkehr vermutlich auf Rot und die für den Fußgängerverkehr auf Grün. Der Radfahrer nutzte die Grünphase, um die Straße zu queren, die Autofahrerin übersah ihn jedoch, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 29-Jährige landete auf der Motorhaube und wurde dann zu Boden geschleudert. Er erlitte eine Schürfwunde am Arm, verzichtete jedoch auf die Hinzuziehung des Rettungsdienstes. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Quelle: Polizeiinspektion Speyer