Speyer – Die Freude steht den Christen besonders gut! – „Gottesdienst im Dom – mal anders“ am Fastnachtssonntag, 2. März 2025

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit zwei Jahren gibt es im Dom die Reihe „Gottesdienst – mal anders“. Gemeint ist damit, dass diese Gottesdienste meditativer, ganzheitlicher und mit der Möglichkeit zu mehr persönlicher Beteiligung gestaltet werden und insofern „anders“ sind als die gewohnten Gottesdienst-Formate. Dazu gehört auch, dass jeder Gottesdienst einen anderen Schwerpunkt beziehungsweise ein anderes Thema hat. Der nächste „Gottesdienst im Dom – mal anders“ fällt auf den Fastnachtssonntag, 2. März 2025, Beginn 20 Uhr. Aus diesem „gegebenen Anlass“ greift Domdekan Dr. Christoph Maria Kohl im Gottesdienst das Thema „Freude“ auf und wird erläutern, wieso das eine zutiefst christliche Haltung ist. Wie immer kann der Impuls dazu in einer Zeit der persönlichen Besinnung im Dom nachschwingen. Am Ende des Gottesdienstes wird Christoph Kohl dazu auch noch eine kurze Ansprache in Fastnachts-gemäßen Reimen halten. Für alle, die dabei sein möchten, noch ein wichtiger Hinweis: Da der Dom abends schon geschlossen ist, treffen sich Interessierte um 19:55 Uhr auf der linken Seite des Doms am nordwestlichen Seitenportal.

Weitere Termine 2025 sind: 6. April / 4. Mai / 1. Juni / 6. Juli / 3. August / 7. September / 5. Oktober 2. November / 7. Dezember

Quelle:

Foto: Klaus Landry