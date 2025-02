Mannheim – Jobs for Future: Messe ist eröffnet!

Mannheim / Metroporegion„Super-Plattform für Talente!“

Manuel Hagel MdL und Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell eröffneten die dreitägige Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium – Rund 320 Aussteller informieren und beraten noch bis Samstag – Eintritt frei

Großer Andrang am Donnerstagmorgen: Bei der offiziellen Eröffnung der Jobs for Future war das Info-Forum I mit Ehrengästen, Besucherinnen und Besuchern voll besetzt. Mannheims Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell und Manuel Hagel MdL, Fraktionsvorsitzender der CDU, spannten in ihren Eröffnungsreden den Bogen von Technik-Pionieren im Land bis zu den Zukunftsperspektiven gut ausgebildeter Menschen. Noch bis Samstagnachmittag informieren und beraten rund 320 Aussteller Menschen in allen Phasen des Berufslebens. Die Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium ist jeweils von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

„Hier entstehen die Jobs der Zukunft!“ zeigte sich Manuel Hagel begeistert von der Vielfalt des Angebots. Wichtig sei eine solide Ausbildung, sie gebe Stabilität und Sicherheit. Das bedeute keine Einschränkung der Möglichkeiten, im Gegenteil: „Es gibt nicht den einen, richtigen Weg“ so Hagel, „aber den richtigen Weg für den Einzelnen!“ Dabei helfe die individuelle Beratung an den Ständen der Jobs for Future. Hagel ermutigte die Schülerinnen und Schüler auch dazu, sich in einem Praktikum zu erproben. Schließlich appellierte er an die Unternehmen, jungen Menschen eine Chance zu geben – und nicht nur ihnen: Die Besucherinnen und Besucher seien schließlich alle zu Messe gekommen, um ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.

Die Messe sei wichtig, um den Standort Mannheim nach vorne zu bringen, führte Bürgermeisterin Pretzell aus. Als eine der größten Arbeitgeberinnen sind bei der Stadt Mannheim derzeit 200 Azubis in 55 Ausbildungsberufen und Studiengänge beschäftigt. Die Bandbreite reicht von Verwaltung über Feuerwehr bis zu Erziehern und Theaterberufen.

Beim anschließenden Rundgang durch die Maimarkthalle konnten sich Hagel und Pretzell einen Eindruck von den Angeboten des Handwerks, des Handels, der Metall- und Elektroindustrie, der Bau- und Pflegeberufe verschaffen und beim Handwerk mit anpacken.

Am Freitag und Samstag laden zahlreiche Kurzvorträge und Workshops in den beiden Info-Foren ein: Die Themen reichen von „Sichtbar bei LinkedIn“ über „Wie werden Weiterbildungen gefördert?“ bis zu „Der Bachelor Professional“. Auf der Empore finden den ganzen Tag über verschiedene Workshops rund um Berufsorientierung, Bewerbung und Vorstellungsgespräche statt.

info:

Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium

Noch bis Samstag, 22. Februar 2025

Geöffnet täglich von 9 bis 16 Uhr

Eintritt frei

www.jobsforfuture-mannheim.de

Quelle – MAG Mannheimer Ausstellungs-GmbH