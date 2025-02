Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Mittwoch (19.02.2025), gegen 12:45 Uhr, befuhr eine 52-jährige Busfahrerin die Bgm.-Trupp-Straße in Fahrtrichtung Friedrichstraße. An der Kreuzung Bgm.-Trupp-Straße / Edigheimer Straße bog sie nach rechts in die Edigheimer Straße Fahrtrichtung Oppauer Straße ab. Dort blockierte ein im Halteverbot geparkter, grauer VW Passat die Straße, weshalb die 52-Jährige anhalten musste und ausstieg. ... Mehr lesen »