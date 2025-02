Ludwigshafen – Jesper Munk auf YESTERDAZE-Tour im Kulturzentrum dasHaus Ludwigshafen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 25. Februar 2025 um 20 Uhr stattet der Deutsch-Däne Jesper Munk dem Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus einen Besuch ab. Gemeinsam mit seiner Begleitband The Cassette Heads präsentiert Munk das neue Album „YESTERDAZE“ – sein wohl vielseitigstes und reifstes Werk bisher – bei einem gemütlichen Konzert mit Wohnzimmer-Atmosphäre. Mit „YESTERDAZE“ zementiert Munk den radikalen Wandel in seinem Sound, der mit „Favorit Stranger“ (2018) begann und auch auf seinem letzten Werk – dem Coveralbum „Taped Heart Sounds“ von 2022 – deutlich hörbar ist: Weg vom raubeinigen Groove seiner bluesrockigen Frühwerke, hin zu einem verrauchten Lo-Fi-Sound, der mit Einflüssen aus Jazz, New Wave, Chanson und vielem mehr in der aktuellen Musiklandschaft seinesgleichen sucht. Der einstige Blues Rock-Posterboy, der in den 2010er-Jahren noch in einem Atemzug mit den White Stripes und den Black Keys genannt wurde, hat sich zu einem gereiften Musiker mit einem einzigartigen Sound gemausert.

Doch ist „YESTERDAZE“ nicht nur ein Dokument des Aufbruchs. Munk versucht vielmehr, sich mit seinem alten Sound und dem überkommenen Sound auszusöhnen: In den neuen Stücken behandelt der Deutsch-Däne den Starrummel seine frühen Tage, seine Erfahrungen mit Depressionen, mit Alkohol und Drogen, aber auch das Ende seiner Ehe mit Madeleine Rose, mit der zusammen er die Band Public Display of Affection gründete. Die Fans können sich über diese neuerliche Annäherung an sein Frühwerk freuen: Nachdem der Musiker sich längere Zeit weigerte, Stücke seiner ersten Alben zu spielen, stehen auf der aktuellen Tour endlich auch wieder Klassiker wie „Morning Coffee“, „Clean“, „Shakespeare and Heartbreak“ oder „Courage for Love“ auf dem Programm. Auf der „YESTERDAZE“-Tour wird Munk begleitet von den Cassette Heads, seiner inzwischen angestammten Backing-Band, mit denen er auch bereits auf „Taped Heart Sounds“ zusammenarbeitete. Mühelos übertragen die Cassette Heads den unvergleichlichen Sound der letzten Alben Jesper Munks auf die Bühne und transportieren das Publikum im Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus so in den einzigartigen Kosmos des gereiften Ausnahmekünstlers.

Tickets und weitere Informationen: www.dashaus-lu.de.

Quelle: Stadt Ludwigshafen