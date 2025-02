Leimen – Vier Männer zwischen 20 und 41 Jahren wegen des Verdachts des unerlaubten bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim. Vier Männer zwischen 20 und 41 Jahren wegen des Verdachts des unerlaubten bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erließ das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehle gegen vier 20-, 25-, 28-, und 41-jährige Männer. Aufgrund umfangreicher Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten für Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und der Staatsanwaltschaft Heidelberg stehen unter anderem vier Männer im Verdacht, sich in dem Zeitraum ab April 2024 zusammengeschlossen zu haben, um mit Betäubungsmitteln im Bereich Leimen und Heidelberg unerlaubt Handel zu treiben und sich hieraus eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle zu erschließen. Bei den Betäubungsmitteln soll es sich insbesondere um Kokain, Amphetamin, MDMA bzw. Methamphetamin und Cannabis in nicht geringer Menge gehandelt haben.

Aufgrund der bereits laufenden Ermittlungen konnten die vier Beschuldigten am 19.02.2025 vorläufig festgenommen und dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt werden, der die von der Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkten Haftbefehl wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in 6 Fällen in Vollzug setzte. Insgesamt wurden bei Durchsuchungsmaßnahmen circa 430 Gramm Kokain, circa 890 Gramm Amphetamin, 4 kg Marihuana, 400 Gramm Haschisch, eine Schreckschusswaffe, Stichwaffen und Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich aufgefunden und sichergestellt. Anschließend wurden die Beschuldigten in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten verbracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an. Aus Rücksicht auf die Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben zum Sachverhalt, die über die Pressemitteilung hinausgehen, gemacht werden.

Quelle: Staatsanwaltschaft Heidelberg