Leimen – Vermisstensuche, Polizeihubschrauber im Einsatz

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet, kam es am Montagmorgen, dem 17.02.2025, zum Brand in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Waffenstraße in Landau. Den bisherigen Ermittlungen zufolge erlitten die beiden Bewohner der in Brand geratenen Wohnung, zwei Männer im Alter von 71 und 67 Jahren, eine Rauchgasvergiftung. Der 67-Jährige befindet sich derzeit in einem lebensbedrohlichen Zustand. Nachdem