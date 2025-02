Landau – Brand in einem Mehrfamilienhaus – NACHTRAG

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet, kam es am Montagmorgen, dem 17.02.2025, zum Brand in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Waffenstraße in Landau. Den bisherigen Ermittlungen zufolge erlitten die beiden Bewohner der in Brand geratenen Wohnung, zwei Männer im Alter von 71 und 67 Jahren, eine Rauchgasvergiftung. Der 67-Jährige befindet sich derzeit in einem lebensbedrohlichen Zustand. Nachdem die Brandstätte mittlerweile von Brandermittlern der KI Landau und von einem Sachverständigen begutachtet werden konnte, liegt nun ein vorläufiges Ergebnis vor. Demnach ist davon auszugehen, dass der Brand durch den unsachgemäßen Umgang des 71-jährigen Bewohners mit einem Zigarillo verursacht wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet zunächst Hausmüll in Brand. Die Flammen griffen anschließend auf das Wohnungsmobiliar über und breiteten sich bis in den Dachstuhl aus. An dem Gebäude dürfte ein Sachschaden in Höhe eines mittleren sechsstelligen Betrages entstanden sein. Gegen den 71-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung und fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeidirektion Landau