Hockenheim – Freie Fahrt in den Einsatz – Videoüberwachung der Feuerwehrzufahrt

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Ernstfall zählt für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hockenheim jede Sekunde. Hierfür sitzen beim Team rund um den Hauptamtlichen Feuerwehrkommandant Daniel Ernst alle Handgriffe, sodass die Einsatzfahrzeuge in kürzester Zeit ausrücken können – sofern die Feuerwehrzufahrt frei ist. Denn: Leider kommt es vor, dass Personen die Ein- und Ausfahrt zum Gelände der Feuerwehr als Parkplatz nutzen und so die Löschfahrzeuge behindern. Um das Risiko einer Behinderung durch unrechtmäßig abgestellte Fahrzeuge zu verhindern, wurde die Feuerwehrzufahrt kürzlich mit einer Videoüberwachung ausgestattet. Die Kamera registriert, wenn ein Fahrzeug in der Ein- und Ausfahrt abgestellt wird. Hält sich das Fahrzeug über mehrere Sekunden in der Zufahrt auf, erhält der diensthabende Mitarbeitende der Feuerwehr eine Meldung und kann den Falschparkenden auffordern, das Fahrzeug zu entfernen. Das Analyseprogramm arbeitet hierbei datenschutzkonform. Es wird lediglich registriert, ob und wie lange sich ein Fahrzeug in der Auffahrt aufhält. Passantinnen und Passanten sind von der Videoüberwachung nicht betroffen.

„Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ist uns bei der Stadtverwaltung enorm wichtig. Selbst kurze Verzögerungen können sich sehr negativ auf den Ausgang eines Feuerwehreinsatzes auswirken. Ich danke dem Team der städtischen IT, der freiwilligen Feuerwehr sowie der MVV Energie AG für die gute Zusammenarbeit bei diesem Projekt“, lobt Bürgermeister Matthias Beck bei der Inbetriebnahme der Videoüberwachung. „Wir freuen uns, unseren Teil zum Thema Sicherheit im Stadtgebiet beizutragen“, so der Leiter der städtischen IT, Christian Schleyer. „Die Stadtverwaltung verfolgt eine umfassende Digitalisierungsstrategie, die den digitalen Fortschritt in verschiedenen Bereichen fördert. Innerhalb dieser Strategie gibt es die Kategorie „Smarte Sicherheit“, mit der Abläufe optimiert werden sollen. Ein erstes erfolgreich abgeschlossenes Projekt in diesem Bereich ist die Videoüberwachung der Feuerwehrauffahrten. Weitere Digitalisierungsprojekte sind bereits in Planung.”

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim