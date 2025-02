Hirschberg -Spielgemeinschaft „Saase³Leutershausen Handball (S3L): Trennung von Trainer Steffen Piffkowksi

Hirschberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Abschied früher als geplant – Der Trainer der ersten Damenmannschaft, Steffen Piffkowski, verlässt bereits während der Rückrunde die S3L – Chemie stimmte nicht mehr.

Bereits im Oktober 2024 hatte Steffen Piffkowski angekündigt, mit dem Saisonende als Trainer der Damen

1 in der Verbandsliga aufzuhören, nun kommt sein Abschied doch schneller als erwartet. 2 Niederlagen in Folge im Dezember und dann die sehr hohe Niederlage in Vogelstang machten es notwendig, sich die Situation mal etwas genauer anzuschauen und mit der Mannschaft Rücksprache zu halten. Es waren weniger die Niederlagen an sich, sondern mehr der Umgang mit einzelnen Spielerinnen, vor allem beim Spiel gegen Vogelstang. Die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer schien in den letzten Wochen einfach nicht mehr so zu stimmen. „Natürlich tut man sich schwer eine Zusammenarbeit zu beenden, wenn man aktuell Tabellenführer ist, aber ein Tabellenplatz ist eben nur ein Teil des Gesamten, was wir beachten

müssen“ sagt Tobias Brahm, der bei der Spielgemeinschaft als sportlicher Leiter für den gesamten Damen- und Jugendbereich verantwortlich ist.

Die S3L hat Steffen Piffkowski viel zu verdanken. Als erfahrener Trainer im Damenhandball baute er die Mannschaften Damen 1 und Damen 2 der Spielgemeinschaft S3L neu mit auf und schrieb auch ein Stück weit Erfolgsgeschichte. Auch wenn das Ende jetzt nicht so kam, wie geplant und gewünscht wertschätzt das S3L Team die Leistung und das Engagement des Trainers. Da Steffen Piffkowski bereits noch während der Hinrunde seinen Rücktritt angekündigt hatte, ist die S3L schon seit längerem auf der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin. Entsprechende Gespräche führe man schon, bestätigt Tobias Brahm,

allerdings sei noch nichts wirklich spruchreif. Sorgen, jemand Geeignetes zu finden, mache man sich jedoch keine. Bis Saisonende wird Lisa Stein, die zeitgleich mit Tobias Heinecke die Damen 2 trainiert, die Damen 1 unterstützen. „Wir sind uns sicher, dass sich die Spielerinnen jetzt wieder voll und ganz auf das Sportliche konzentrieren können und mit der Unterstützung von Lisa Stein die Saison erfolgreich beenden werden. Und die Damen 2 werden von Tobias Heinecke weiterhin hervorragend trainiert,“ so Brahm.

Die Spielgemeinschaft „Saase³Leutershausen Handball“ wurde von den vier Vereinen SG Leutershausen, TVG

Großsachsen, SG Hohensachsen und TSG Lützelsachsen gegründet und ist Mitgesellschafter der S3L-Spielbetriebs GmbH. Unterstützt wird die Spielgemeinschaft durch den Förderverein S3L Handball.