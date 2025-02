Heidelberg – Wie wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnbringend genutzt werden sollen – Neue Folge des Podcasts Spillover mit dem Sieger des Heidelberger Gründungspreises PAICON

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der neuen Folge des Podcasts „Spillover“ der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg ist Dr. Christian Aichmüller, Mitbegründer des Heidelberger Start-ups PAICON, zu Gast. PAICON entwickelt durch automatisierte bildgebende Verfahren digitale Lösungen zur Unterstützung der Krebsdiagnostik. Durch innovative Assistenzsysteme zur Krebsdiagnostik werden Zeit und Kosten in der Krebsdiagnostik gespart, die in der Behandlung einen entscheidenden Unterschied machen können. Damit überzeugte PAICON die Jury des Heidelberger Gründungspreises und wurde im November 2024 mit dem mit 10.000 Euro dotierten Preis in der Kategorie „Innovation“ ausgezeichnet. Der Unternehmer zeigt, was dieser Preis für ihn und sein 20-köpfiges Team, die „PAICONeers“, bedeutet hat und wie sie davon profitiert haben. Außerdem gibt er seine Learnings zum Gründungsprozess weiter und spricht mit Moderatorin Susan Weckauf darüber, warum er sich für den Standort Heidelberg entschieden hat, wie es ist als Ehepaar zusammenzuarbeiten und darüber, was er sich für die Zukunft von PAICON wünscht.

Dr. Christian Aichmüller studierte zunächst in Innsbruck Volkswirtschaft und entwickelte dabei seine Leidenschaft für Statistik, Programmierung und entdeckte sein Interesse an der Medizin. Dies führte ihn zu einem zweiten Masterstudium in Biostatistik nach München und schließlich zur Promotion im Bereich Pädiatrische Neuroonkologie am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg. Dort lernte er seine heutige Ehefrau, Molekularbiologin Dr. Manasi Aichmüller-Ratnaparkhe, kennen. Gemeinsam wollten sie ihre Fachkenntnisse in den Bereichen Mathematik, Statistik, Programmieren und Molekularbiologie verknüpfen, um eine sinnstiftende Arbeit im medizinischen Bereich zu leisten. Die Idee, eine Software zu entwickeln, die Ärztinnen und Ärzte in der Krebsdiagnostik unterstützt, wurde Schritt für Schritt verfeinert und weiterentwickelt. Aus dieser Vision entstand PAICON, ein Unternehmen, das heute bereits 20 Mitarbeitende aus verschiedenen Disziplinen vereint und kontinuierlich wächst.

Die neue Folge ist ab sofort auf den Plattformen Spotify und Apple Podcasts sowie auf dem YouTube-Kanal der Stadt Heidelberg verfügbar unter www.youtube.com/user/StadtHeidelberg.

Podcast „Spillover – aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht!“

Apps und Augmented Realities, Medien und Musik, Fotografien und Werbestrategien: Wer sind die kreativen Köpfe hinter originellen Ideen und Technologien? Welche Effekte haben Kreativprodukte und künstlerische Werke auf Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft? Wo finden kreative Leistungen konkret Anwendung? Und wie gedeihen Kreativität und Innovation?

Der Podcast „Spillover“ der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg rückt die Erfinder und Kreativen in den Fokus. Sie erzählen von ihren Ideen und Unternehmen, sie berichten über das, was sie umtreibt und erläutern, wofür sie auf kreative Weise Lösungen suchen.

