Frankenthal – Stadtbücherei Frankenthal Lena Johannson liest aus ihrem Roman „Clara und Rilke – eine Liebe zwischen Worten und Farben“

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwoch, 12. März, 19.30 Uhr, gibt die Bestseller-Autorin Lena Johannson in der Stadtbücherei Frankenthal spannende Einblicke in die Künstlerkolonie Worpswede

und erzählt von einer besonderen Liebe.

Als der umschwärmte Dichter Rainer Maria Rilke, der übrigens im Jahr 2025 seinen

150. Geburtstag feiern würde, die junge Bildhauerin Clara Westhoff das erste Mal

sieht, ist er hingerissen von ihrer Schönheit, ihrer Durchsetzungskraft und ihrer

Leidenschaft für die Kunst. Auch Clara ist ihm erlegen, als sie das erste Mal ein

Gedicht aus seinem Mund hört – wider besseren Wissens, denn Rilke gilt als unstet.

Dennoch entspinnt sich zwischen den beiden eine intensive Liebe, die sich nicht nur

über alle Konventionen hinwegsetzt, sondern auch als Inspiration für einige der

schönsten Liebesgedichte diente.

Lena Johannson ist gelernte Buchhändlerin und hat schon immer geschrieben –

vom Tagebuch bis zum Reisebericht. Sie fasste den Entschluss, das Schreiben zum Beruf

zu machen und auf diverse Reportagen folgten Sachbücher, historische und

biografische Romane und Krimis. Mit „Die Villa an der Elbchaussee“ hat sie es zum

ersten Mal auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Die Autorin lebt mit ihrem

Ehemann an der Ostsee.

An diesem gemütlichen und literarischen Abend sorgt der Förderverein der

Stadtbücherei Frankenthal für kühle Getränke. Am Büchertisch der Buchhandlung

Thalia können die Bücher der Autorin erworben und direkt vor Ort von ihr signiert

werden.

Der Eintritt beträgt acht Euro, die Karten sind in der Stadtbücherei erhältlich.

Die Lesung findet in Kooperation mit der Buchhandlung Thalia Frankenthal statt.

Kontakt Stadtbücherei: Telefonisch unter der 06233/89-630, per Mail an

stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich zu den Öffnungszeiten (Dienstag bis

Freitag von 10 – 18 Uhr, Samstag von 10 – 15 Uhr) in der Welschgasse 11.

Informationen zu den digitalen Angeboten der Stadtbücherei und zu allen Aktionen

und Veranstaltungen finden Interessierte unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei

Foto: André Leisner

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)