Frankenthal – Öffentliche Gedenkveranstaltung zum 3. Jahrestag des Ukraine-Kriegs

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Montag, den 24. Februar 2025, laden wir alle herzlich zur öffentlichen Versammlung anlässlich des 3. Jahrestags des Beginns des Ukraine-Kriegs ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr am Brunnen vor dem Rathaus. Von dort aus werden wir gemeinsam eine Runde durch die Stadt und die Parkanlage Willy-Brand-Anlage spazieren und an den Stufen der Willy-Brand-Anlage eine Schweigeminute abhalten. In Frankenthal haben viele geflüchtete Ukrainer, voralllem Mütter mit Kindern, einen sicheren Hafen gefunden. Viele von ihnen haben ihre Heimat verloren, ihre Häuser wurden zerstört, und die Schrecken des Krieges haben tiefe Wunden hinterlassen. Diese Gedenkveranstaltung bietet sowohl den geflüchteten Menschen als auch den Frankenthalern die Möglichkeit, sich zu treffen, auszutauschen und gemeinsam der Opfer zu gedenken. Mit unserer Initiative „Integration ins Leben” möchten wir zeigen, dass viele geflüchtete Familien bereits aktiv daran arbeiten, sich in unsere Gemeinschaft zu integrieren, die deutsche Sprache zu lernen und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Der Lichterspaziergang soll nicht nur eine Möglichkeit zum Gedenken sein, sondern auch ein Zeichen der Hoffnung und Solidarität setzen. Wir laden alle ein, ein elektrisches Licht in Form einer Laterne oder LED-Kerze mitzubringen, um die Lichter der Hoffnung in Frankenthal strahlen zu lassen. Wussten Sie, dass es in der Vergangenheit in der Ukraine deutsche Kolonien gab? Diese Verbindungen erinnern uns daran, dass auch wir auf bessere Zeiten und Frieden gehofft haben. Doch wie damals hat ein Krieg auch heute viele Leben zerstört. Die Botschaft dieser Veranstaltung ist klar: In schweren Zeiten müssen wir uns die Hände reichen und füreinander da sein. Nach der Schweigeminute wird ein kurzes Programm mit Reden und persönlichen Geschichten stattfinden, um die Stärke und Resilienz der betroffenen Familien zu würdigen. Gemeinsam wollen wir ein starkes Zeichen setzen und zeigen, dass unsere Stadt für alle ein Ort des Miteinanders ist. Lassen Sie uns gemeinsam ein Licht der Hoffnung entzünden und den betroffenen Familien zeigen, dass sie nicht allein sind. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Quelle: Initiative Integration ins Leben Frankenthal, Anna Starzetz & Tetiana Telniuk, Mobil 0176 70745651 bei weiteren Rückfragen.