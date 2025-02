Frankenthal – Die vhs Frankenthal bietet einen Vortrag und vertiefenden Workshop zum „Umgang mit massiven Konflikte in Beziehungen und am Arbeitsplatz“ an

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Thema „Umgang mit massiven Konflikte in Beziehungen und am Arbeitsplatz“ bekommt in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit. Der systemische Berater Dirk Fietkau möchte zu diesem Thema informieren und eine Übersicht über die Vielzahl an unterschiedlichen Informationen bieten.

Die Volkshochschule Frankenthal bietet hierzu einen Vortrag am 05. März um 18:00 Uhr als

Einführung in das Thema an. Der Vortrag von Dirk Fietkau reißt an, in welchen Formen sich

psychischen Gewalt in Beziehungen und am Arbeitsplatz zeigen kann und was die gesundheitlichen

Auswirkungen für Betroffene sein können. Möglichkeiten des Umgangs, der Abgrenzung als auch des

Ausstiegs sowie offizielle und externe Hilfsangebote werden aufgezeigt.

Am Samstag, den 29. März findet ein vertiefender Workshop statt. Beginnend mit der Ausgangslage,

dass das Thema psychische und emotionale Gewalt (umgangssprachlich toxische Beziehungen)

insbesondere in den letzten Jahren einen extremen Hype erfahren hat, sollen in dem Workshop unter

anderem folgende Aspekte behandelt werden: Betrachtung der Merkmale und Muster von psychischer

und emotionaler Gewalt, wie gelangen Menschen in solche Situationen, Betrachtung von

Persönlichkeitstypen oder auch gesundheitliche Auswirkungen bei den Betroffenen.

Der Kurs beleuchtet ferner das Erleben von Betroffenen, den öffentlichen Diskurs sowie den aktuellen

wissenschaftlichen Stand. Der Workshop findet von 10 bis 17 Uhr statt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der Geschäftsstelle der vhs, Stephan-Cosacchi-Platz 1,

Tel. 06233 349203, Fax 06233 349205, E-Mail info@vhs-ft.de und unter www.vhs-ft.de.

Quelle: vhs Frankenthal e. V.