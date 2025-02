Worms – Informatik Challenge 2025: Nachwuchstalente begeistern an der Hochschule Worms

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar. Hochmotivierte junge Talente, spannende Herausforderungen und ein Tag voller digitaler Innovation: Die Informatik Challenge 2025 des Fachbereichs Informatik war ein voller Erfolg. Anfang Februar tauchten Schülerinnen und Schüler aus der Region in die Welt der Informatik ein und stellten ihr Können in den Bereichen IT-Sicherheit, Programmierung, Virtual Reality und Industrie 4.0 unter Beweis. Mit Teamgeist, Kreativität und technischem Know-how meisterten die Teilnehmenden anspruchsvolle Aufgaben an insgesamt sechs Stationen. Dabei erhielten sie einen authentischen Einblick in die vielfältige und abwechslungsreiche Berufswelt der Informatik.

Digitale Herausforderungen an sechs Stationen

· Hacking-Challenge: Professor Jens Kohler forderte die Teilnehmenden heraus, Passwörter zu knacken und Sicherheitslücken im Quellcode zu identifizieren – ein spannender Einblick in die Welt der IT-Sicherheit.

· Petri-Netz-Labyrinth: Unter der Anleitung von Professor Carlo Simon lösten die Schülerinnen und Schüler komplexe Simulationen mit Petri-Netzen und stellten sich einem anspruchsvollen Labyrinth-Wettbewerb.

· Arduino-Programmierung: Professor Volker Schwarzer bot eine breite Palette an Aufgaben rund um Mikrocontroller. Ob Schaltungen bauen oder Sensoren programmieren – hier zählten Kreativität und logisches Denken.

· Virtual & Augmented Reality: An der Station von Professor Werner König erlebten die Teilnehmenden Technologie hautnah – vom Flugsimulator über die Interaktion im Raum mit Augmented Reality bis hin zur virtuellen Erkundung von Worms.

Spannender Wettbewerb und verdiente Sieger

Nach einem intensiven Vormittag voller Code, Simulationen und virtueller Welten fand die große Siegerehrung im Audimax statt. Das Eleonoren-Gymnasium sicherte sich mit einer Durchschnittspunktzahl von 31,5 den Schulpreis. In der Teamwertung dominierte das Team “Tesla” (Eleonoren-Gymnasium) mit beeindruckenden 38,5 von 40 möglichen Punkten.

Attraktive Preise und ein starkes Teilnehmerfeld

Neben dem Wettbewerb hatten alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Eine Nintendo Switch, Noise-Cancelling-Kopfhörer und eine Sofortbildkamera sorgten für zusätzliche Motivation. Vertreten waren das Eleonoren-Gymnasium, das Rudi-Stephan-Gymnasium, die FOS Schifferstadt und die BBS Donnersbergkreis.

Ein Blick in die digitale Zukunft

Die Informatik Challenge 2025 zeigte eindrucksvoll, dass die Zukunft digital ist – und die Nachwuchstalente dafür bereit sind und Lust haben diese zu gestalten. Die Schulen der Region und die Hochschule Worms arbeiten hier Hand in Hand, um den Nachwuchs zu fördern und eine bewusste Berufs- und Studienwahl zu ermöglichen. Auch wenn der Blick in die eigene Zukunft für junge Talente noch schwierig ist, hilft es zu sehen, dass u.a. mit einem Studium der Angewandten Informatik oder der Wirtschaftsinformatik ein wichtiges Fundament gelegt ist, um die Schlüsseltechnologien der Zukunft zu beherrschen, wenn nicht sogar selbst zu prägen. Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten, Organisatorinnen und Teilnehmenden, die diesen Tag unvergesslich gemacht haben!

Bildunterschrift: Das Team des Eleonoren-Gymnasiums sicherte sich den Schulpreis. Herzlichen Glückwunsch! Fotografin / Dorothea Hoppe-Dörwald