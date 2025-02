Weinheim – Das Dutzend ist voll – Zwölf Autos an neun Stationen: Car-Sharing ist jetzt auch in Hohensachsen – Buske: „Ein Teil modernen Mobilität“

Weinheim/ Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Es ist kleines Auto für Weinheim – aber ein weiterer großer Schritt in Richtung einer intelligenten und modernen Mobilität in der Stadt: Der Car-Sharing-Verbund Stadtmobil hat jetzt in Kooperation mit der Stadt Weinheim ein weiteres „Teilauto“ in der Stadt zur Verfügung gestellt. Das Dutzend ist voll; es ist das zwölfte Auto an insgesamt neun Stationen. Und die erste im Ortsteil Hohensachsen. Der Kleinwagen Toyota Yaris hat seinen Platz auf dem Parkplatz an der Ecke Sepp-Herberger-Straße/Steingasse unterhalb des Friedhofes. Weinheims Bürgermeister Andreas Buske und Hohensachsens Ortsvorsteherin Monika Springer nahmen jetzt gemeinsam mit Dieter Netter den neuen Wagen in Betrieb. „Wir freuen uns über das erste Car-Sharing-Auto für Hohensachsen und darüber, dass wir damit das Fahrzeugangebot für die Kunden verbessern können“, erklärte Stadtmobil-Mitarbeiter Dieter Netter. Das Autoteilen wird in Weinheim gut angenommen, berichtete er. Im vergangenen halben Jahr konnte Stadtmobil unter den Burgen drei neue Fahrzeuge aufstellen – die Zahl der Kunden ist um 20 Prozent gewachsen. „Die Stadt unterstützt den Ausbau von Car-Sharing, weil es verkehrsentlastend und klimaschonend ist“, erklärte Bürgermeister Buske. Nebeneffekt, auch für ihn: In einer Stadt könnten damit öffentliche Räume, in denen viele Fahrzeuge oft und lange ungenutzt herumstehen, entlastet werden.

Der Bürgermeister, zu dessen Dezernat auch das kommunale Klimaschutzmanagement gehört, verwies auf das Mobilitätskonzept, das in der Stadt gerade im Zuge einer groß angelegten Bürgerbeteiligung aufgesetzt wird. Schon jetzt sei absehbar, dass ein Mobilitätsmix das Zukunftsmodell sei – so klimafreundlich wie möglich. Car-Sharing-Angebote seien dabei ein wichtiger Bestandteil. Seine Vision: Eine App, die dem Nutzer persönlich die klimafreundlichste Fortbewegung mit verschiedenen Mitteln aufzeigt. Im besten Fall stehen an den angezeigten Orten Fahrräder oder auch motorisierte Fahrzeuge bereit.

Ortsvorsteherin Monika Springer wertete das Angebot als ein Stück Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger ihrer Ortschaft. Insbesondere für ältere Menschen, die sich vielleicht über die Abschaffung des eigenen Autos Gedanken machen, biete ein Teilauto am Ort Entscheidungshilfe.

Quelle: Stadt Weinheim