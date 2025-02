Weinheim – 10.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Dienstag den 18.02.2025, gegen 18:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in einem Einkaufsgeschäft in der Hauptstraße in Neustadt/W. eine Handtasche, die nur kurz in der Anprobe zurückgelassen wurde. Die 76-jährige Eigentümerin bemerkte das Fehlen der Tasche noch im Geschäft und wollte die Tasche aus der Anprobe holen, da war sie jedoch schon ... Mehr lesen »