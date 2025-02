Ludwigshafen – Vorübergehende Sperrung von Fahrstreifen auf der Hochstraße Nord (B44)

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Vorübergehende Sperrung von Fahrstreifen auf der Hochstraße Nord (B44) wegen Bauwerksprüfungen.

Am Sonntag, 23. Februar 2025, sind Bauwerksprüfungen mit Einsatz eines Brückenuntersichtgerätes geplant. Die Prüfung beginnt um 7 Uhr und wird voraussichtlich gegen 17 Uhr beendet sein. Hierzu werden die Unterseiten der Hochstraße Nord in Fahrtrichtung Bad Dürkheim und Mannheim zwischen der Bruchwiesenstraße und der Heinigstraße sowie der Auffahrt Heinigstraße in Richtung Bad Dürkheim mit dem Brückenuntersichtgerät untersucht. Dabei kommt es zu Einschränkungen des Verkehrs durch Verengung der Fahrstreifen und einer temporären Sperrung der Auffahrrampe. Durch die regelmäßigen Bauwerksprüfungen werden potenzielle Schäden frühzeitig identifiziert und behoben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Hochstraße Nord befahrbar bleibt, während an der Hochstraße Süd Arbeiten zum Lückenschluss und Modernisierungsarbeiten durchgeführt werden.

Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmenden, die ausgewiesenen Umleitungen zu nutzen und um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen.

Quelle Stadt Lu

