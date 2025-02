Ludwigshafen – „Trau dich jo net!“ – Erfolgsstück feiert Rückkehr ins Prinzregententheater

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Jahrezehnten verzaubert das Prinzregentheater in Ludwigshafen regelmäßig Gäste aus Nah und Fern. Inszenierungen von „Tratsch im Treppenhaus“, „Alles uff Krankeschoi“ oder „Halt die Gosch, Bu!“ sind zeitlose Klassiker und haben mittlerweile die Lachmuskeln mehrerer Generationen strapaziert. Ein Stück, welches problemlos im gleichen Atemzug genannt werden könnte, feierte am Wochenende die Rückkehr in den Ludwigshafener Stadtteil Hemshof: „Trau dich jo net!“

Die Szenerie ist schnell erklärt: Ein liebevolles Landhotel in der Pfalz. Ein Junggesellenabschied ohne Erinnerungen. Eine unmittelbar bevorstehende Hochzeit sowie eine nackte Frau im Bett des Bräutigams. Ärger ist vorprogrammiert.

Annette Zimmermann, selbst langjährige Schauspielerin im Theater, feiert mit „Trau dich jo ned“ ein gelungenes Regiedebüt und konnte sich dabei auf die Unterstützung altbekannter Schauspieler verlassen. Paul Meidl (Trauzeuge), Antonia Gabriel (Zimmermädchen), Felix Weiß (Bräutigam) sowie Ralf Lüdke (Hoteldirektor) stehen dem Kulttheater schon seit Jahren in unterschiedlichsten Rollen zur Verfügung und haben bereits vor sieben Jahren das Publikum in das „größte Schlamassel aller Hochzeide ewer“ entführt. Komplettiert wird das Ensemble durch Tabea Zimmermann (Braut), Susanne Moethe (Brautmutter) und Ayleen Heneka (Freundin), die allesamt in ihren Rollen überzeugen können. Neben der leichten und unterhaltsamen Story überzeugt insbesondere die gelungene Auswahl der Schauspieler.

„Trau dich jo ned!“ läuft noch bis einschließlich 9. März 2025. Restkarten sind erhältlich unter www.prinzregenten-theater.de