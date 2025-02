Ludwigshafen – Eric von Nagel (FDP) fordert gezielte Unterstützung für Industrie und Mittelstand in Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Bundestagskandidat der Freien Demokraten (FDP) im Wahlkreis 206 Ludwigshafen/Frankenthal, Eric von Nagel, hat sich heute mit einer klaren Forderung an die zukünftige Bundesregierung gewandt: Um den Industriestandort Ludwigshafen langfristig zu sichern, muss die Politik mehr Unterstützung für die Industrie und den Mittelstand vor Ort bieten.

„Ludwigshafen ist eine der wichtigsten Industrieregionen Deutschlands. Hier sind tausende Arbeitsplätze von der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen abhängig. Der Mittelstand und die Industrie müssen angesichts globaler Herausforderungen wie der Energiewende, den steigenden Energiepreisen und den geopolitischen Unsicherheiten stärker unterstützt werden“, so von Nagel in seiner Stellungnahme.

Die FDP fordert eine Reihe von Maßnahmen, die gezielt auf die Bedürfnisse der Unternehmen in Ludwigshafen zugeschnitten sind:

1. Steuererleichterungen und Bürokratieabbau: Die FDP setzt sich für eine Entlastung der Unternehmen durch Steuererleichterungen und die Reduzierung bürokratischer Hürden ein. Besonders für mittelständische Unternehmen ist es entscheidend, dass sie schnell und unkompliziert auf Marktveränderungen reagieren können.

2. Förderung der Innovationskraft: „Die Zukunftsfähigkeit der Region hängt von der Innovationskraft unserer Unternehmen ab. Wir brauchen mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung, um mit den internationalen Wettbewerbern mithalten zu können“, erklärt von Nagel.

3. Zukunftsorientierte Energiepolitik: Die FDP spricht sich für eine pragmatische und technologieoffene Energiepolitik aus, die den Unternehmen in Ludwigshafen Planungssicherheit und bezahlbare Energiekosten garantiert. “Gerade die energieintensive Industrie benötigt Verlässlichkeit, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben“, so von Nagel weiter.

4. Stärkung der Infrastruktur: Eine gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur ist für die Industrie im Rhein-Neckar-Raum unverzichtbar. Von Nagel fordert daher Investitionen in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sowie in Straßen und Schienen, um die Erreichbarkeit des Standorts zu gewährleisten.

„Wir müssen den Industriestandort Ludwigshafen aktiv sichern und ausbauen. Dies ist nicht nur für die Unternehmen von entscheidender Bedeutung, sondern auch für die Arbeitsplätze und das Wohlstandsniveau in der Region. Eine starke Industrie ist die Grundlage für unseren Wohlstand, und wir müssen sicherstellen, dass diese auch in Zukunft konkurrenzfähig bleibt“, so von Nagel abschließend.

Mit diesem klaren Bekenntnis zur Industrie- und Mittelstandsförderung setzt die FDP auf eine zukunftsorientierte Politik, die die Bedürfnisse der Unternehmen in Ludwigshafen in den Mittelpunkt stellt und gleichzeitig Arbeitsplätze und Wohlstand in der Region sichert.