Ludwigshafen – BASF investiert in neue Alkoholate-Anlage

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

-Investition im mittleren zweistelligen Millionenbereich stärkt die Position als zuverlässiger Lieferant für europäische und globale Kunden

-Moderne Produktionsanlage unterstützt das Wachstum im Bereich Life-Science sowie in der Biodieselindustrie

BASF investiert am Standort Ludwigshafen einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in eine neue Alkoholate-Anlage zur Herstellung von Natriummethylat und Kaliummethylat, zwei wichtigen Chemikalien für die Herstellung von Biodiesel sowie von Produkten in Pharmazie und Pflanzenschutz. Die neue Anlage wird mit modernster Technologie die bestehende Produktionsanlage ersetzen und soll in der zweiten Jahreshälfte 2027 in Betrieb gehen.

„Diese Investition ist ein weiterer Beweis, wie stark das Bekenntnis der BASF zum Standort Ludwigshafen ist“, sagt Dr. Katja Scharpwinkel, Mitglied des Vorstands, Arbeitsdirektorin der BASF SE und Leiterin des Standorts Ludwigshafen. „Mit dem Bau moderner Produktionsanlagen treiben wir die Transformation des Standorts voran und stärken unsere Wettbewerbsfähigkeit in einem globalen Marktumfeld. So setzen wir unsere ‚Winning Ways‘ Strategie in die Tat um und schaffen langfristig Wert für den Stammsitz unseres Unternehmens.“

„Zahlreiche Industrien in Europa und rund um den Globus vertrauen auf die hochwertigen Alkoholate, die wir in Ludwigshafen produzieren“, erläutert Dr. Ramkumar Dhruva, Leiter des Unternehmensbereichs Monomers bei BASF. „Wir investieren in einen effizienten, verbundintegrierten und zukunftsorientierten Produktionsprozess. Es ist unsere Priorität, auch in Zukunft ein zuverlässiger Lieferant von Alkoholaten für unsere Kunden zu sein.“

BASF ist ein führender Anbieter von Alkoholaten für zahlreiche Anwendungen. Die neue Anlage in Ludwigshafen ergänzt den kürzlich abgeschlossenen Ausbau der Natriummethylat-Produktion im brasilianischen Guaratinguetá.

Alkoholate werden als Katalysatoren und Ausgangsstoffe in verschiedenen Industrien eingesetzt, hauptsächlich bei der Herstellung von Biodiesel und für Anwendungen in der Pharmazie und im Pflanzenschutz. Somit unterstützt die Investition den wachsenden Markt für Life-Science Produkte und den kontinuierlichen Bedarf an Biodiesel.

