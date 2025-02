Ludwigshafen – Auf zur sportlichen Stadtrundfahrt – Sporteln in der Familie findet im März und April statt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Kraft und Geschicklichkeit beweisen und dabei auch etwas über die Heimatstadt erfahren – das können Kinder, die in diesem Jahr beim Sporteln in der Familie dabei sind. “Es geht auf sportliche Stadtrundfahrt” lautet das Motto der drei Aktionstage. Sie finden am 9. und am 23. März sowie am 6. April 2025 statt. Wie in den Vorjahren geht es beim ersten und letzten Termin in die Sporthalle der Integrierten Gesamtschule Oggersheim (IGSLO) und am zweiten Termin ins Hallenbad Süd, jeweils von 10 bis 13 Uhr. Organisiert wird Sporteln vom Bereich Sport und Ehrenamt der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit zwölf Sportvereinen, mit einer Privatperson sowie mit der Landesinitiative Rheinland-Pfalz “Sport in Bewegung”. Die BG Klinik Ludwigshafen unterstützt die drei Aktionstage wieder als Sponsor.

An jedem der drei Aktionstage stehen 50 bis 70 Helfer*innen bereit, um die verschiedenen Stationen zu betreuen. Die Angebote sind breit gefächert und reichen von Bogenschießen bis hin zu rasanten Fahrten mit Bobbycars oder Kletterelementen in luftiger Höhe.

Die Stationen tragen Namen wie “Riwwer un niwwer in Lu”, “Unsere Hochstraße”, oder “Sprung über den Monte Scherbelino”. Zum Einsatz kommen in der Sporthalle beispielsweise Sprossenwände, Barren, Sprungbretter, Trampoline und Turnkästen. Im Hallenbad Süd dürfen die Kinder unter anderem ihr Gleichgewicht beim Stand-up-Paddling (Stehpaddeln) testen. Ziel der Veranstalter ist es, Kraft, Geschicklichkeit und Koordination bei den Kindern spielerisch zu fördern.

“Das Sporteln in der Familie hat bei uns schon Tradition und ist aus dem Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. Ich bin sehr stolz, dass in jedem Jahr viele Familien den Weg in die IGSLO und ins Hallenbad Süd finden und das Angebot nutzen. Es ist toll, dass den Vereinen und unseren Mitarbeitenden beim Bereich Sport und Ehrenamt nie die Ideen für die Bewegungsstationen ausgehen. Ich hoffe natürlich, dass diese Kreativität dazu beiträgt, dass wir Kinder dauerhaft für Sport und Bewegung begeistern, da Bewegung einer der Schlüssel zu einem gesunden, langen Leben ist”, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck.

Dr. Jan von Recum, Chefarzt Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie und Leitender Arzt der Sektion Knie-, Fuß- und Sprunggelenkchirurgie an der BG Klinik ergänzt: “Wie in all den vergangenen Jahren unterstützen wir diese Veranstaltung auch dieses Jahr wieder aus voller Überzeugung. Als Mediziner kennen wir die Bedeutung des Sports für die Gesunderhaltung und Genesung seit Jahrzehnten. Aus persönlicher Erfahrung als Sportler kenne ich außerdem die Bedeutung des Sports in der mentalen Erholung nach anspruchsvollen Arbeitstagen. Je früher wir unsere Kinder an den Sport heranführen, umso nachhaltiger sind diese Effekte.”

Susanne Dieffenbach, Geschäftsführerin der BG Klinik Ludwigshafen, betont den Präventionsgedanken der Veranstaltung: “Sporteln in der Familie ist ein wunderbares Beispiel, wie Familien spielerisch und mit Spaß etwas Gutes für ihre Gesundheitsvorsorge tun können. Wir unterstützen das Programm gerne, da Prävention einen wichtigen Baustein im Sinne unseres Leitgedankens einer umfassenden medizinischen Versorgung darstellt. Als Zentrum der unfallchirurgischen Maximalversorgung begrüßen wir diese Aktionen besonders zur Unfallprävention und zur Vorbeugung degenerativer Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates. Dass die Veranstaltung Jahr für Jahr eine so große Resonanz erlebt, freut uns immer wieder.”

Die Landesinitiative Rheinland-Pfalz bietet den jungen Teilnehmer*innen die Möglichkeit, sogenannte Bewegungssteine zu bemalen. Diese Kieselsteine können die Kinder entweder mit einem sportlichen Motiv oder ganz individuell gestalten und am Ende mit nach Hause nehmen oder irgendwo auslegen, wo sie von jemand anderem entdeckt und weitergetragen werden können. Zusätzlich können die Jungen und Mädchen am Stand der Landesinitiative Bewegungswürfel basteln.

Wer als Familie an allen drei Veranstaltungen teilgenommen hat, ist automatisch bei der Abschluss-Verlosung dabei. Familien, die mindestens zwei Mal beim Sporteln teilnehmen, erhalten eine Sporteln-Medaille. Die Teilnahme an allen drei Veranstaltungstagen ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Beteiligten Vereine und Privatpersonen sind: Turnverein Rheingönheim 1878, Ludwigshafener Schwimmverein 07 Ludwigshafen, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Ludwigshafen, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Ludwigshafen-Oggersheim, Turngesellschaft “Frei Heil” 1892 Rheingönheim, Wald- und Wiesenfreunde 2010, Turngemeinde Oggersheim 1880, Deutscher Alpenverein Sektion Ludwigshafen, Vereinigte Turnvereine 1883 Mundenheim, Eisenbahner-Sportverein 1927, Ludwigshafener Lauf-Club, Turn- und Sportgemeinde (TSG) 1881 Friesenheim, Frank Bikar sowie die Auszubildenden der Abteilung Bäder der Stadtverwaltung.

Quelle: Stadt Ludwigshafen / Foto: Symbollbild MRN-News