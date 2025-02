Heppenheim – Brand in Wohn- und Geschäftshaus

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) – Am frühen Mittwochmorgen (19.02.) brach in Heppenheim, in einem Wohn- und Geschäftshaus ein Feuer aus. Gegen 03:30 Uhr gingen bei der Zentralen Leitstelle des Landkreises Bergstraße und dem Polizeipräsidium Südhessen zahlreiche Notrufe ein, dass es im Erdgeschoss des Hauses, in einem dortigen Geschäft brennt. Bis zum Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatten

fast alle Bewohner der darüberliegenden Wohnungen das Gebäude verlassen. Rettungskräfte weckten und evakuierten noch zwei Bewohner des Hauses.

Vorsorglich wurden auch die Bewohner des benachbarten Gebäudes zum Verlassen der Wohnungen aufgefordert. Die eingesetzten Feuerwehren aus Heppenheim und den Ortsteilen Kirschhausen, Hambach, Erbach, Wald-Erlenbach und Bensheim konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Nach

derzeitigem Sachstand wurde niemand verletzt. Vorsorglich waren zeitweise vier RTW und ein Notarzt an der Einsatzstelle vorgehalten worden. Ebenfalls vor Ort waren der Brandschutzaufsichtsdienst des Landkreises, das THW Heppenheim und die erste Stadträtin der Stadt Heppenheim. Seit Beginn des Einsatzes ist die

Lehrstraße (B460) zwischen der Darmstädter Straße (B 3) und dem Starkenburger Weg voll gesperrt. Es kommt rund um die Einsatzstelle in der Heppenheimer Innenstadt zu Verkehrsbehinderung. Die Polizei in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit können weder zur Brandursache noch zur Schadenshöhe gemacht werden.

(Stand 5.07Uhr)

