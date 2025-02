Heidelberg – Industriekreis unterstützt Jugendarbeit von Feuerwehr und THW – Spende von 10.000 Euro zum zehnjährigen Bestehen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Industriekreis Heidelberg e. V. ist die Interessenvertretung des produzierenden Gewerbes in Heidelberg und setzt sich aktiv für die Zukunftsfähigkeit seiner Mitgliedsunternehmen ein. Anlässlich seines zehnjährigen Bestehens hat der Industriekreis Heidelberg Danke gesagt und die Jugendarbeit der Feuerwehr Heidelberg und des Technischen Hilfswerks (THW) Heidelberg mit einer wertschätzenden Spende für ihr ehrenamtliches Engagement unterstützt. Die Übergabe der Spende in Höhe von insgesamt 10.000 Euro erfolgte am Freitag, 14. Februar 2025, bei der Berufsfeuerwehr Heidelberg. Jeweils 1.000 Euro gingen an die acht Kinder- und Jugendgruppen der Feuerwehr und 2.000 Euro an die Minigruppe des THW.

Oberbürgermeister Eckart Würzner sagte: „Herzlichen Dank an den Industriekreis Heidelberg für die großzügige Spende, die bedeutend zur Förderung unserer Jugendarbeit beiträgt. Die vielen engagierten Kinder und Jugendlichen sind die Zukunft unserer Feuerwehr und des THW. Ihr Engagement und ihre Begeisterung sind unverzichtbar. Der Industriekreis Heidelberg zeigt durch seine Unterstützung, wie wichtig die Zusammenarbeit von Wirtschaft und gemeinnützigen Organisationen ist. Gemeinsam teilen wir das Ziel, Jugendliche zu fördern und ihnen eine solide Ausbildung zu bieten. Herzlichen Glückwunsch an den Industriekreis Heidelberg zum 10-jährigen Jubiläum!“

Michael Förderer, Zweiter Vorsitzender des Industriekreises Heidelberg, betonte: „Für den Industriekreis als Vertreter von 14 starken Unternehmen der Weltkonzerne und aus dem Mittelstand leitet uns der Gedanke der Zukunftsfähigkeit. Damit sind Überlegungen zur Unterstützung von aktiven und engagierten jungen Menschen eng verbunden. Es ist schön, heute in viele freudige Gesichter zu blicken und zu sehen, dass unsere Wertschätzung gegenüber ihrer Aktivität in die Zukunft Heidelbergs strahlt: Ihr alle seid von unschätzbarem Wert; nicht nur für die Unternehmen in Heidelberg, die Verantwortung bewusst leben.“

Nach der Begrüßung und den Grußworten von Oberbürgermeister Eckart Würzner, Michael Förderer, Zweiter Vorsitzender des Industriekreises Heidelberg, THW-Ortsjugendleiter Mathias Imming und Stadtjugendfeuerwehrwart Johannes Hoffmann erfolgte die Übergabe des symbolischen Spendenschecks mit einem gemeinsamen Gruppenbild. Bei den Kindern und Jugendlichen der Feuerwehr Heidelberg und des THW war die Überraschung und Freude sehr groß – gerade mit Blick auf das in diesem Jahr erstmals stattfindende gemeinsame Jugendzeltlager der Hilfsorganisationen. Die Kinder und Jugendlichen dürfen sich gemeinsam mit ihren Betreuenden überlegen, wie sie das Geld investieren möchten – sei es für neue Ausbildungsausrüstung, Ausflüge oder Spielmaterial.

Engagement für Zukunftsfähigkeit

Die 14 Mitgliedsunternehmen des Industriekreises Heidelberg setzen sich aus großen Weltkonzernen und mittelständischen Unternehmen zusammen. Sie beschäftigen rund 7.000 Mitarbeitende und bilden rund 500 junge Menschen aus. Handwerk und Industrie schaffen ein hohes Ausbildungsniveau und tätigen Investitionen in die Zukunft für Standortsicherheit und attraktive Arbeitsplätze in Heidelberg.

Quelle: Stadt Heidelberg