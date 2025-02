Germersheim – ÖPNV-Streik – Landkreis Germersheim NICHT betroffen

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Streik in Rheinland-Pfalz am Freitag, 21. Februar

Die Gewerkschaft ver.di hat kürzlich in mehreren Bundesländern, u. a. auch in Rheinland-Pfalz, zum ÖPNV-Streik am kommenden Freitag, 21. Februar, aufgerufen. Laut der veröffentlichten Informationen und genannten Gesellschaftsbetriebe des ÖPNV-Bereichs ist der Landkreis Germersheim nicht betroffen!

Bislang sind auch noch keine entsprechenden Störmeldungen der für den Landkreis Germersheim zuständigen Busunternehmen bei der Kreisverwaltung eingegangen. Sollte sich dies ändern, werden die betreffenden Schulen wie bisher informiert. Dennoch die Bitte: ÖPNV-Nutzer sollten sich grundsätzlich über Medien und die bekannten Kanäle auf dem Laufenden halten.

Quelle KV Germersheim