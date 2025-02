Speyer – FREIE WÄHLER besuchen Tiropatrans – 50 Jahre Erfolg und Wachstum

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rahmen eines Unternehmensbesuchs verschafften sich die FREIEN WÄHLER, vertreten durch MdL Patrick Kunz und den Europaabgeordneten Joachim Streit, einen Einblick in die Erfolgsgeschichte des familiengeführten Unternehmens Tiropatrans. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens besuchten auch die Bundestagskandidaten Jasmin Awan und Michael Priwe das Unternehmen, um wertvolle Einblicke in die Herausforderungen des Mittelstands zu gewinnen. Der Europaabgeordnete Streit wurde von seiner Tochter Stella Streit begleitet, die in Hessen als Bundestagskandidatin für die FREIEN WÄHLER ins Rennen geht.

Mittelstand stärken, Bürokratie abbauen

MdL Patrick Kunz betonte vor Ort: “Tiropatrans ist ein beeindruckendes Beispiel für Innovationskraft und unternehmerisches Engagement. Doch es wird auch deutlich, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Mittelstand zunehmend herausfordernder werden. Wir müssen Bürokratie abbauen und gezielte Förderungen bereitstellen, um Unternehmen wie Tiropatrans weiter zu unterstützen.”

Seit der Übernahme durch die Familie Ziehl im Jahr 2006 hat sich Tiropatrans zu einem der vier größten privaten Volvo-Händler Deutschlands entwickelt. Mit drei Standorten und einem Marktanteil von mittlerweile 10 % verfolgt das Unternehmen ambitionierte Wachstumsziele. Besonders in den Bereichen Elektromobilität und alternative Antriebe investiert Tiropatrans in die Zukunft – jedoch fehlen bislang ausreichende Förderprogramme für Mitarbeiterschulungen in diesen Technologiefeldern.

Der Europaabgeordnete Joachim Streit äußert sich begeistert über die Erfolge des Unternehmens und sagt: „mehr Nachahmer braucht der Mittelstand“ und wünscht dem Unternehmen weiterhin ein erfolgreiches Gelingen bei allen Bestrebungen.

Mehr politische Unterstützung gefordert

Im Gespräch mit der Geschäftsleitung wurden zentrale Herausforderungen des Mittelstands thematisiert: gestiegene Energiekosten, zunehmende Bürokratie und fehlende Förderungen für zukunftsweisende Technologien. “Wir setzen uns dafür ein, dass Unternehmen wie Tiropatrans von einer wirtschaftsfreundlicheren Politik profitieren und nicht durch neue Auflagen ausgebremst werden”, so Kunz.

Die FREIEN WÄHLER werden sich weiterhin dafür einsetzen, dass der Mittelstand als wirtschaftliches Rückgrat Deutschlands gestärkt wird – durch weniger Bürokratie, gezielte Förderungen und eine verlässliche Wirtschaftspolitik.

Claus Ableiter als Mitglied des Stadtrats Speyer für die FREIEN WÄHLER zeigt sich stolz über die erbrachten Leistungen des Unternehmens und pflichtet dem Bürokratieabbau bei. „Wir politischen Vertreter müssen Wege finden, um die Standortsicherung unserer mittelständischen Unternehmen sicherzustellen“ betont Ableiter.

Ausklang im Domhof

Ein Teil der Abordnung besuchte am Nachmittag noch die Hausbrauerei Domhof in Speyer. Zu diesem Anlass kam der Kandidat zur Bundestagswahl aus Ludwigshafen Hans Arndt mit hinzu. Für die FREIEN WÄHLER ist es wichtig, dass es familiengeführten Traditionsunternehmen gut geht und diese ihre Mitarbeiter über den Mindestlohn beschäftigen können, ohne Existenzängste zu bekommen. „Uns ist es ein besonderes Anliegen, dass mittelständige Unternehmen eine gewisse Standortsicherheit aus Berlin vermittelt bekommen“, sagt Kunz. Die Führung durch die Brauerei endete geschmackvoll mit einem guten Schluck frisch gezapftem Bier.