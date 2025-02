Rhein-Pfalz-Kreis – Landrat ludt zum Prinzessinnenempfang

Großfischlingen / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am frühen Montagabend (18.02.2025) kam es an der Kreuzung der L507 und der L542 nahe Großfischlingen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Fahrer eines Audis, welcher die L507 von Kleinfischlingen in Fahrtrichtung Edesheim befuhr, missachtete die Vorfahrt einer Pkw-Fahrerin, welche die L542 von Großfischlingen in Richtung Essingen befuhr. Diese ... Mehr lesen »