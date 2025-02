Mutterstadt – Fasnachtsumzug und Strassenfasnacht

Kaiserslautern / Mannheim – Bei Bauarbeiten wurde am Hauptbahnhof in Kaiserslautern eine Granate aus dem 2. Weltkrieg gefunden! Derzeit kommt es zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr! INSERAT Wasserspass in den Schwimmbädern des Rhein-Pfalz-Kreises Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis Aufgrund der Entschärfung einer Weltkriegsbombe am 18.02.2025 kommt es in Kaiserslautern zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn. ICE/TGV-Züge ... Mehr lesen »