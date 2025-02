Landau – Verkehrsunfall mit Leichtverletztem in Großfischlingen

Großfischlingen / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am frühen Montagabend (18.02.2025) kam es an der Kreuzung der L507 und der L542 nahe Großfischlingen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Fahrer eines Audis, welcher die L507 von Kleinfischlingen in Fahrtrichtung Edesheim befuhr, missachtete die Vorfahrt einer Pkw-Fahrerin, welche die L542 von Großfischlingen in Richtung Essingen befuhr. Diese konnte nicht mehr ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin leichtverletzt und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken