Heidelberg – Bundestagswahl 2025: Wahlpräsentation per Live-Stream und im Heidelberger Rathaus

Sitzung des Kreiswahlausschusses für die Bundestagswahl 2025 In seiner Sitzung am Donnerstag, 27. Februar 2025, ab 10 Uhr im Museum Zeughaus C 5, Florian-Waldeck-Saal, wird der Kreiswahlausschuss das amtliche Endergebnis der Bundestagswahl 2025 in Mannheim feststellen und bekanntgeben. Die Sitzung ist öffentlich.