Frankenthal – 50. Strohhutfest – Stadtverwaltung sucht schönste (Liebes-)Geschichten und Fotos für Festschrift

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – In 100 Tagen beginnt das Frankenthaler Strohhutfest. Und die diesjährige Ausgabe steht unter einem ganz besonderen Stern: Vom 29. Mai bis 1. Juni findet das „Fest der Feste“ zum 50. Mal statt. Aus diesem Anlass plant die Stadtverwaltung verschiedene Aktionen. Unter anderem geben die Veranstalter zum Jubiläum eine Festschrift heraus, die die Geschichte des Festes beleuchtet und festhält, was das größte Straßenfest der Pfalz so besonders macht.

Strohhutfesteröffnung 2017 Miss Strohhut Jenny Neufeld



Einen großen Teil sollen dabei auch die Menschen ausmachen, ohne die das Fest nicht das wäre, was es ist: die Macher hinter den Kulissen – aus Verwaltung, Vereinen und der Blaulichtfamilie – aber natürlich auch die Gäste, die jedes Jahr aufs Neue vier Tage lang unterm Strohhut das Leben feiern.



„Das Strohhutfest ist weit mehr als ein Straßenfest – es ist ein Fest von Frankenthalern für Frankenthaler. Unser Jubiläum möchten wir daher gemeinsam mit den Menschen gestalten, die das Fest seit mehr als 50 Jahren mit Leben füllen. Deshalb laden wir alle ein, sich mit Ihren Geschichten, Erinnerungen und Eindrücken an der Festschrift zu beteiligen. Denn das Strohhutfest lebt vom Engagement, von Begegnungen und vom Miteinander – und genau das möchten wir in diesem besonderen Jahr sichtbar machen“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Strohhutfest gleich Vereinsfest



Seinen Charakter als „Fest der Vereine“ hat das Strohhutfest den vielen Ehrenamtlichen zu verdanken, die in den Zelten und an den Ständen aktiv sind. Die auf dem Fest aktiven Vereine vorzustellen, wird einen großen Part in der Festschrift einnehmen. Dafür fragt die Verwaltung relevante Informationen – Dauer und Anzahl der Teilnahmen, aber auch die schönste Strohhutfest-Vereinsgeschichte – direkt bei den Vereinen ab. Ein Onlineformular, über das auch Fotos hochgeladen werden können, ist auf www.frankenthal.de/strohhutfest zu finden.

Strohhutfest ist Liebe



Die Liebe zum Fest liegt den Frankenthalern ja quasi schon in den Genen. Und wer hat nicht schon mal auf dem Strohhutfest eine alte Liebe getroffen oder eine neue gefunden? Geschichten rund um die Liebe sollen auch in der Festschrift ihren Platz finden – erzählt werden sollen aber nicht nur „klassische“ Liebesgeschichten. Gesucht werden alle Erlebnisse, die emotional berühren: Die Freundschaft, die auf dem Strohhutfest begann und anhält, das Wiedersehen, das nachhaltig berührt hat oder eine Geste der Nächstenliebe, die in Erinnerung geblieben ist. Texte und Fotos können ebenfalls digital unter www.frankenthal.de/strohhutfest übermittelt werden.



Die Inhalte der Festschrift werden in geeigneter Form auch online zu finden sein. Alle Geschichten finden ihren Platz. Sollten mehr Einsendungen eingehen, als in der Festschrift abbildbar sind, wird ein Teil nur auf der Strohhutfest-Webseite und in Social Media veröffentlicht.

Einsendeschluss ist der 15. März.

Details zur Festschrift und weiteren Jubiläumsaktionen gibt die Stadtverwaltung zu gegebener Zeit bekannt. Informationen und Neuigkeiten zum Fest sind auch unter www.frankenthal.de/strohhutfest zu finden. Rückfragen zur Festschrift sind per E-Mail an mitreden@frankenthal.de möglich.