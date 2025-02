Worms- Betrugsmasche über WhatsApp “Hallo Mama, hallo Papa” – Betrüger erbeuten mehr als 10 000 Euro.

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Betrüger haben mit der verbreiteten WhatsApp-Betrugsmasche einen 80-jährigen Mann aus Worms um mehrere tausend Euro gebracht. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum vom 14.-16.02.2025.

Mehrere Male in dieser Zeit wurde der Mann aus Worms durch bislang unbekannten Täter via Messenger-Dienst kontaktiert, die sich als naher Verwandter, in diesem Fall als seinen Sohn ausgaben. Weiterhin gaben der oder die Betrüger vor, wie bei der Masche üblich, dass das Handy des vermeintlichen Sohnes defekt sei und er deshalb von einer neuen Nummer aus schreibe. In einer vertrauensvollen Tonart wurde der Wormser aufgrund einer angeblichen Notlage zudem um finanzielle Hilfe gebeten. In Sorge um den vermeintlichen Angehörigen wurde er so dazu gebracht, mehrere Überweisungen in Höhe von über 10 000 Euro zu tätigen. Als die Forderungen nicht nachließen wurde der Mann aus Worms jedoch misstrauisch, ließ sein Konto sperren und kontaktierte die Wormser Polizei.

Die Polizei rät daher dringend:

Bleiben Sie misstrauisch, wenn eine Ihnen unbekannte Nummer vorgibt ein Familienmitglied oder Bekannter zu sein.

Kontaktieren Sie im Zweifel Ihre Angehörigen, Freunde, Nachbarn oder die Polizei.

Überweisen Sie kein Geld nach Aufforderung per Mail, Telefon oder Messenger-Dienste.

Im Zweifel kontaktieren Sie immer die Polizei über die Ihnen bekannte Amtsleitung oder den Polizeinotruf unter der 110

Quelle: Polizeidirektion Worms