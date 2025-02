Südliche Weinstrasse – Lebensretter im Wald: Defibrillator jetzt auch an Nello-Hütte

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei einem Herzinfarkt zählt jede Sekunde. Schwierig wird es dann, wenn die Rettungskräfte zu abgelegenen Orten wie etwa im Pfälzerwald gelangen müssen. Die Nello-Hütte ist ab sofort für solche Notfälle gut gerüstet.

Aus Mitteln der Stiftung der Sparkasse Südpfalz wurde ein Defibrillator, ein sogenanntes AED-Gerät, angeschafft. Dieser mobile Lebensretter leitet Ersthelfende per Sprachansage bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Schritt für Schritt an. Landrat Dietmar Seefeldt, über den die Spende zustande kam, hat sich am Wochenende ein Bild vor Ort gemacht und den Ehrenamtlichen des Wanderclubs Nello e.V. für ihr Engagement gedankt.

Landrat Dietmar Seefeldt ist es ein wichtiges Anliegen, die Geräte großflächig im Landkreis verteilt zu wissen und wünscht sich, dass diese so selbstverständlich werden wie Feuerlöscher. „Ab sofort können sich Besucherinnen und Besucher der Nello-Hütte und natürlich auch das Hütten-Personal noch sicherer fühlen als bisher“, so der Landrat. Dafür dankte er der Sparkasse Südpfalz, aber auch dem DRK Kreisverband, der die AED-Geräte angeschafft hat.

Seit Ende 2023 wurden mit Mitteln aus der Stiftung der Sparkasse Südpfalz, insgesamt mehr als 50.000 Euro, 15 mobile Defibrillatoren für die Hütten des Pfälzerwald-Vereins an der Südlichen Weinstraße angeschafft. Weitere drei Geräte sind in den Dienstgebäuden der Kreisverwaltung SÜW installiert worden, ein Gerät im Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße in Silz. Nun zählt auch die Nello-Hütte dazu. Außerdem wurden weitere Vereine mit Sparkassenstiftungsmitteln bei der Anschaffung von „Defis“ unterstützt.

Bildunterschrift: Landrat Dietmar Seefeldt (Fünfter von links) mit Engagierten des Wanderclubs Nello e.V. am AED-Gerät, das unter einem Unterstand an der Nello-Hütte befestigt und dadurch leicht zugänglich ist. Foto: KV SÜW

Quelle: KV SÜW