Südliche Weinstraße – Kreis unterstützt Neubau der Kita „St. Michael” in Insheim mit mehr als 2,7 Millionen Euro

Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Vielerorts an der Südlichen Weinstraße werden oder wurden Kindertagesstätten um- oder neu gebaut. Eines der größten Projekte stemmt die Ortsgemeinde Insheim”, hält Landrat Dietmar Seefeldt fest. Für den Neubau der katholischen Kindertagesstätte „St. Michael” wird mit voraussichtlich zuwendungsfähigen Gesamtkosten in Höhe von rund sieben Millionen Euro gerechnet.

„Der Kreis hat bereits einen Zuschuss in Höhe von rund 562.000 Euro bewilligt. Diese Summe wird nun entsprechend der neuen Kreisrichtlinie um rund 2,15 Millionen Euro erhöht”, so der Landrat, der in diesen Tagen den entsprechenden Förderbescheid an Ortsbürgermeisterin Tanja Treiling übergeben hat. Insgesamt steuert der Kreis demnach mehr als 2,7 Millionen Euro für die neue Kita in Insheim bei.

Bei dieser Gelegenheit hat Seefeldt auch den roten Punkt zur Baugenehmigung übergeben.

In Insheim gibt es derzeit eine Kindertagesstätte. Im Sommer 2024 wurde die Anzahl der verfügbaren Plätze von 100 auf 125 erhöht, mit einer provisorischen Lösung für mehr Platz, nämlich der Nutzung von Räumlichkeiten im ehemaligen Pfarrheim. Seither sind rechnerisch 100 Ganztagsplätze vorhanden. 33 Kinder, die einen der bestehenden Ganztagesplätze haben, weichen jedoch derzeit über Mittag in das ehemalige Pfarrheim aus.

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße