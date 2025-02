Südliche Weinstrasse – Knapp 15.000 Euro für Kita Kugelstern in Edenkoben – Kreis fördert Waldaußengruppe

Edenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Edenkoben will die kommunale Kindertagesstätte „Kugelstern” in Edenkoben um eine Waldaußengruppe erweitern. Die Kosten dafür liegen voraussichtlich bei rund 145.000 Euro. Der Landkreis Südliche Weinstraße wird 14.588 Euro beisteuern. Dieser Betrag könnte sich noch ändern, sollte der Stadt eine ebenfalls beantragte Landesförderung nicht gewährt werden.

Dietmar Seefeldt übergab Stadtbürgermeister Daniel Poth unlängst einen entsprechenden Förderbescheid. „Dank geht an die Stadt Edenkoben, die mit der neuen Waldaußengruppe die Anzahl an Kita-Plätzen mit durchgängiger Betreuung erhöhen will. Das trägt weiter zur Attraktivität der Stadt Edenkoben und der Südliche Weinstraße auch für junge Familien bei”, sagte Seefeldt. Auch die Bemühungen der Stadt zur Errichtung einer neuen Kita seien in diesem Zusammenhang positiv hervorzuheben, so der Landrat.

Für die Kinder aus der Stadt Edenkoben stehen derzeit bis zu 289 Kita-Plätze in den Kindertagesstätten in Edenkoben zur Verfügung. Davon erfüllen 35 Plätze nicht den Rechtsanspruch auf durchgängige Betreuung. Fünf Plätze sind nur befristet zur Deckung eines vorübergehenden Bedarfs bewilligt. Der rechnerische Bedarf zum 1. Juli 2025 beträgt 306 Plätze. Damit der Rechtsanspruch für alle Kinder in der Stadt Edenkoben erfüllt werden kann, wird im ersten Schritt eine Waldaußengruppe der kommunalen Kindertagesstätte Kugelstern in Edenkoben mit bis zu 22 Plätzen errichtet werden.

Bildunterschrift: Landrat Dietmar Seefeldt, Stadtbürgermeister Daniel Poth und Erster Kreisbeigeordneter Georg Kern (von links nach rechts) bei der Bescheidübergabe.

Foto/Quelle: KV SÜW