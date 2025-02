Südliche Weinstrasse – Der Kreis hält seine längste und teuerste Straße instand – Zuletzt für 190.000 Straßendecke Richtung Modenbacher Hof saniert

Südliche Weinstrasse – Die Kreisstraße 6 (K6) ist in vielerlei Hinsicht ein Spitzenreiter im Landkreis Südliche Weinstraße: Sie ist mit insgesamt 24,6 Kilometern die längste Straße, für die der Kreis SÜW verantwortlich ist. Sie führt vom Gäu im äußersten Osten des Landkreises, wo sie auch als Autobahnzubringer dient und vielbefahren ist, bis hinauf in den Pfälzerwald, tief im Westen von SÜW. Dort ist die K6 eine Waldstraße. Insbesondere in der Höhenlage gibt es häufig Schäden, die nicht einfach instand zu setzen sind. Wind und Wetter, Schnee und Regen, felsiger Untergrund, Sandstein, der direkt an der Straße ansteht, Grundwasser, das sich seinen Weg sucht – das alles spielt bei der K 6 eine besondere Rolle. So kann sie auch als teuerste Kreisstraße in SÜW bezeichnet werden. „Gerade wegen dieser besonderen Umstände bleibt der Kreis auch bei der K6 dran und investiert regelmäßig, um sie instand und verkehrssicher zu halten”, so Landrat Dietmar Seefeldt.

Vor einiger Zeit war es wieder mal soweit: Ein Teil der Straßendecke der K6 musste erneuert werden, dieses Mal das Stück Richtung Modenbacher Hof zwischen Ramberg und Burrweiler. Die nicht förderfähige Maßnahme über 1,25 Kilometer, die aufgrund des schlechten Fahrbahnzustands nötig geworden war, ist nun schlussgerechnet: Sie kostete den Kreis rund 190.000 Euro.

Die Arbeiten ausgeführt hat die Firma Gerst & Juchem aus Edenkoben im vergangenen Oktober. Immerhin 592 Kfz nutzen die Waldstrecke im Schnitt innerhalb von 24 Stunden, darunter Einheimische und Gäste. Auch der ÖPNV fährt den Modenbacher Hof an.

Blick zurück:

2018 war die Straßendecke zwischen dem Hüttenbrunnen und der Villa Medica über 2,5 Kilometer erneuert worden. Anfang 2023 war der Teil zwischen der Einmündung des Naturfreundehauses bis zum Parkplatz Lolosruhe, ein 2,3 Kilometer langer Abschnitt der K6, wieder für den Verkehr freigegeben worden. 2023 hatte der Kreis außerdem einen Böschungsrutsch an der K 6 nahe dem Forsthaus Heldenstein saniert. Anfang 2024 war es für die Abschnitte zwischen Venningen und Altdorf sowie von Venningen bis zum Autobahnzubringer zur A 65 in Richtung Edenkoben soweit.

Bildunterschrift: Landrat Dietmar Seefeldt, Günter Jung, Leiter der Abteilung „Bauen und Umwelt” bei der Kreisverwaltung, Christian Burkhart, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, Thomas Munz, Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde Ramberg, Boris Egem, stellvertretender Dienststellenleiter des LBM Speyer, Christian Weber, Ortsbürgermeister von Burrweiler, Daniel Salm, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Edenkoben, und Daniel Böhle, Baureferendar beim LBM Speyer, bei der offiziellen Freigabe der K6 am Modenbacher Hof.

Foto/Quelle: KV SÜW