Stutensee – ERSTMELDUNG – Haus nach Explosion eingestürzt – 73-Jähriger verschüttet

Karlsruhe / Stutensee – Am heutigen Montagmorgen ist in Stutensee bei Karlsruhe ein Wohnhaus eingestürzt. Ein 73-Jähriger Bewohner des Hauses wurde dabei verschüttet und Rettungskräfte sind aktuell damit beschäftigt, den Senior zu bergen. Der Mann sei ansprechbar, aber genaue Erkenntnisse über die Verletzungen liegen bislang nicht vor. Man sei über eine Sonde in Sichtkontakt. Der Mann wird durch eine Halogenlampe gewärmt.

Zu dem Einsturz sei es nach Angaben von Anwohnern nach einer Explosion gekommen, die sich am frühen Morgen ereignete. Das gesamte Wohnhaus ist in Folge der Detonation eingestürzt. Es drohen weitere Einstürze der zerstörten Gebäudeteile. Für den Bergungseinsatz ist der Strom in der betroffenen Strasse aus Sicherheitsgründen abgestellt.

Die Bergungsarbeiten sind im Gange. Vor Ort ist ein Großaufgebot von Rettungskräften, THW und Polizei. Die Ermittlungen zur genauen Ursache laufen. Es wird nachberichtet.

(Quelle: pol/kig/rbe)

UPDATE: Polizeimeldung: Stutensee – Einfamilienhaus eingestürzt – 73-Jähriger derzeit eingeklemmt

Karlsruhe (ots) Am frühen Montagmorgen stürzte aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Wohnhaus in Stutensee in sich zusammen. Ein Mann befindet sich derzeit noch innerhalb des Gebäudes.

Nach derzeitigem Kenntnisstand meldeten Anwohner gegen 05:50 Uhr einen lauten Knall und stellten ein eingestürztes Wohnhaus in der Stutenseeer Henhöferstraße fest. Was die Explosion auslöste, kann derzeit noch nicht verifiziert werden. Der mutmaßliche Bewohner des Hauses befand sich zu diesem Zeitpunkt in seinem Haus und kann das weiterhin akut einsturzgefährdete Objekt derzeit nicht selbstständig verlassen. Die Einsatzkräfte vor Ort stehen mit ihm in Kontakt. Ob der 73-Jährige aufgrund des Einsturzes Verletzungen davontrug, kann derzeit noch nicht verifiziert werden.

Die Polizei, das THW, die Feuerwehr und der Rettungsdienst sind derzeit mit einer hohen Kräfteanzahl vor Ort. Die Einsatzmaßnahmen dauern weiter an und können derzeit zeitlich noch nicht eingegrenzt werden.

Quelle:

Polizeipräsidium Karlsruhe

NACHTRAGSMELDUNG: Stutensee – NACHTRAG – Eingestürztes Wohnhaus – Verschütteter 73-Jähriger an seinen Verletzungen verstorben