Speyer – 7 unvergessliche Tage in Rom – Pilgerreise für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung / Anmeldung ab sofort

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Bereits zum 14. Mal veranstalten Malteser aus ganz Deutschland ihre einzigartige Pilgerreise nach Rom. Begleitet von erfahrenen Helferinnen und Helfern können Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung vom 27. September bis 4. Oktober 2025 einen unvergesslichen Aufenthalt in der „Ewigen Stadt“ erleben.

Als besonderer vatikanischer Moment: eine Audienz bei Papst Franziskus

Zum Heiligen Jahr erwartet die Teilnehmer ein vielseitiges Programm mit Ausflügen ins Zentrum der lebendigen Kulturmetropole mit Besichtigung des Vatikans, der Villa Malta und einen Abstecher zur antiken Hafenstadt Ostia. Als besonderes spirituelles Ereignis findet neben Besuchen der Heiligen Messe in den schönsten Kirchen Roms eine Audienz bei Papst Franziskus im Petersdom statt.

„Die Pilgerreise hat bei mir unvergesslichen Momente und Eindrücke hinterlassen.“ berichtet Matthias Geist, der stellvertretende Diözesanleiter, der die Reise schon mehrfach begleitet hat. „Wir konnten vielen Menschen, die schwer krank oder schwach sind, mit dieser Reise eine große Freude bereiten.“ sagt er. „Die Teilnehmer konnten trotz Handicap in den Petersdom, in die vatikanischen Gärten oder einen Tag mit uns ans Meer. ‒ Ohne unsere Begleitung hätten sie diese Reise nicht antreten können.“

Besonders im Gedächtnis geblieben sind ihm die spürbare Freude und die damit verbundene Dankbarkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. „Wir hatten hier beispielsweise eine Teilnehmerin mit einem Stuhl ins Meer getragen, weil sie dort noch nie zuvor war. Ihr Lachen und ihr Glück zu erleben, waren einfach unbeschreiblich!“

Anreise zum Urlaubsziel und zurück

In einem komfortablen und rollstuhlgerechten Reisebus fahren die Pilgerinnen und Pilger in Begleitung von Ärzten, Pflegern, Seelsorgern und Helfern nach Rom.

Auf der Hin- und Rückreise übernachten die Pilger jeweils einmal in Piacenza bei Mailand. Abfahrt und Ankunft sind in Speyer und je nach Bedarf zusätzlich in Kaiserslautern.

Die Kosten betragen 1.190 Euro pro Person. Darin enthalten sind die Hin- und Rückfahrt mit einem behindertengerechten Reisebus, die Unterkunft im Doppelzimmer und Vollpension, alle Besichtigungen sowie eine intensive Betreuung und Begleitung durch die Malteser.

Anmeldung und weitere Informationen bei:

Malteser Hilfsdienst e.V.

Diözesangeschäftsstelle Speyer

Robert Austerschmidt, Malteser Pastoral

Mail: Robert.Austerschmidt@malteser.org

Tel: 06232-6778-0

Bild: Vom 27. September bis 4. Oktober 2025 veranstalten die Malteser ihre Pilgerreise nach Rom für Kranke und Menschen mit Behinderung. Anmeldungen sind ab sofort möglich. (Foto/Quelle: Malteser Hilfsdienst e.V.)