Sinsheim – Triumph für die TSG Hoffenheim und den FC Nöttingen bei den „Badischen Futsal-Meisterschaften“ der B-Jugend

Sinsheim / Tauberbischofsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nachdem am gestrigen Samstag die A-Junioren und die Frauen bereits ihre Badischen Futsal-Meisterschaften ausgespielt haben, stand am heutigen Sonntag die Endrunde für die B-Jugend an. Bei den B-Juniorinnen bleibt die TSG Hoffenheim das beste Team Badens, bei den B-Junioren entthronte der FC Nöttingen den amtierenden Badischen Meister SVK Beiertheim.

B-Juniorinnen der TSG gelingt erneute Titelverteidigung

Am Sonntag um 9.30 Uhr eröffneten die B-Juniorinnen den zweiten Turniertag. Durch den im letzten Jahr erfolgreich eingeführten neuen Modus spielten die Mädels des Karlsruher SC, des SC Klinge Seckach, des SC Olympia Neulußheim, des SSV Waghäusel, der TSG Hoffenheim und des TuS Mingolsheim lediglich in einer Gruppe jeder gegen jeden, wodurch es in jedem Spiel um wichtige Punkte und ein möglichst gutes Torverhältnis ging. Da die KSC-Mädels bereits in ihrem ersten Spiel gegen den SSV Waghäusel nicht über ein 1:1 hinauskamen, waren die Vorzeichen vor dem finalen Gruppenspiel gegen bis dahin punktverlustfreie TSG Hoffenheim klar: Für den Turniersieg mussten die Wildpark-Mädels gewinnen, der TSG reichte ein Unentschieden. In einer spannenden und bis zuletzt offenen Partie blieb es letztlich beim torlosen Remis, wodurch die TSG Hoffenheim ihren Titel auch in diesem Jahr verteidigen konnte.

Die Siegerehrung nutzte Verbandsjugendleiter Rouven Ettner gemeinsam mit Verbandsjugendspielleiter Siegfried Bartussek, Vizepräsidentin Heike Himmelsbach-Ihli und Sabrina Suhr (Vorsitzende des Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball), um allen Teams „eine tolle Leistung“ zu bescheinigen. Die Bronzemedaillen-Gewinnerinnen vom SC Klinge Seckach erhielten zusätzlich einen Reisekostenzuschuss in Höhe von 500 Euro für ein internationales Turnier von KOMM MIT, der Karlsruher SC als Vizemeister einen selbigen im Wert von 750 Euro. Zudem machten die Wildpark-Mädels als fairstes Team auf sich aufmerksam, was ihnen Einzelpreise von bfv-Partner adidas bescherte. Die erfolgreiche Titelverteidigung der TSG Hoffenheim wurde mit der Meisterschale, Goldmedaillen, Europa-Park-Karten für das ganze Team und einem Ticket für die Süddeutsche Meisterschaft am 9. März in Ehningen (wfv) belohnt.

Zwei Spielerinnen der TSG hatten auch noch persönlich Grund zur Freude, denn Luise Krzcal wurde von den Trainerinnen und Trainern zur besten Spielerin gewählt und Vivien Thormann sicherte sich mit fünf Turniertreffern den Titel Torschützenkönigin, was beiden jeweils einen adidas-Rucksack bescherte. Als beste Torhüterin wählten die Coaches Isabell Bönnen vom TuS Mingolsheim, die sich ebenso über ein adidas-Präsent freute wie die souveränen Schiedsrichterinnen Annika Guthier, Tabea Schupp, Esra Kaygusuz und Franka Ziemer.

Platzierungen:

1. TSG Hoffenheim

2. Karlsruher SC

3. SC Klinge Seckach

4. SC Olympia Neulußheim

5. SSV Waghäusel

6. TuS Mingolsheim

B-Junioren des FC Nöttingen sind Badischer Meister

Zum Abschluss des Wochenendes ermittelten die B-Junioren das beste Futsal-Team Badens in diesem Winter. Rouven Ettner und sein Stellvertreter Jörg Barthelmes begrüßten gemeinsam mit Siggi Bartussek den FC Nöttingen, den FC Wertheim-Eichel, die JSG Hettingen/Altheim/Buchen, die JSG Langenbrücken/Kronau/Mingolsheim, die JSG Reichartshausen/Neckarschofsheim/Helmstadt (Gruppe A), den FC-Astoria Walldorf, die JSG Königshofen/Oberbalbach/Edelfingen, den Titelverteidiger SVK Beiertheim, die SpVgg Neckarelz und den VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau in der Halle am Wört. Nach einer intensiven Gruppenphase standen die vier verdienten Halbfinalisten fest. Der FC-Astoria Walldorf lieferte dem FC Nöttingen einen aufopferungsvollen Kampf, sodass das Halbfinale erst mit dem letzten erfolgreichen Nöttinger Schützen im Sechsmeterschießen einen Sieger fand. Im zweiten Halbfinale bekam es Titelverteidiger SVK Beiertheim mit der JSG Hettingen/Altheim/Buchen zu tun und wurde seiner Favoritenrolle mit dem 2:0-Sieg letztlich gerecht. Das kleine Finale entschied der FC-Astoria Walldorf im Sechsmeterschießen mit 6:5 für sich und sicherte sich somit den Bronzerang. Im Finale wollte der FC Nöttingen dem SVK Beiertheim die Titelverteidigung streitig machen, was der Pforzheimer Kreismeister durch die frühe Führung auch untermauerte. 16 Sekunden vor Schluss folgte das 2:0, wodurch der FC Nöttingen den SVK Beiertheim entthronte.

Die Siegerehrung übernahmen Verbandsjugendleiter Rouven Ettner, sein Stellvertreter Jörg Barthelmes, Verbandsjugendspielleiter Siggi Bartussek und Hubert Dick (Kreisjugendleiter Tauberbischofsheim). „Ihr habt ein tolles Turnier gespielt, wir haben viele spannende Spiele auf hohem Niveau gesehen und einen verdienten Badischen Futsal-Meister“, attestierte Ettner den teilnehmenden Teams. Der FC-Astoria Walldorf erhielt als Drittplatzierter einen Reisekostenzuschuss in Höhe von 500 Euro für ein internationales Turnier von KOMM MIT, der entthronte Titelverteidiger SVK Beiertheim darf sich über einen solchen in Höhe von 750 Euro freuen. Der neue Badische Meister FC Nöttingen vertritt den bfv nicht nur bei der Süddeutschen Meisterschaft am 8. März in Württemberg, sondern kann auch einen Teamausflug in den Europa-Park planen. Neben dem Europa-Park und der Wasserwelt Rulantica sowie KOMM MIT unterstützten auch Derbystar, Pokaldepot, Stadionzeitung online und die Kurzyk Group aus der Region die Badischen Futsal-Meisterschaften in Tauberbischofsheim.

Die Wahl der Trainer zum besten Spieler fiel auf Mertcan Ekici vom SVK Beiertheim, bester Torhüter wurde Ian Nelleßen vom FC Wertheim-Eichel. Torschützenkönig mit insgesamt 8 Treffern wurde Jonathan Roos vom neuen Badischen Meister FCN. Als fairste Mannschaft ohne ein einziges Foul im gesamten Turnier wurden die Spieler der JSG Königshofen/Oberbalbach/Edelfingen mit adidas-Präsenten beschenkt. Die Schiedsrichter des Nachmittags Henrik Reßler, Oliver Ried, Matteo Münkel, David Schiffmacher und Tobias Krause leiteten die Partien allesamt souverän, wofür sie als Dank ebenso ein adidas-Präsent bekamen. Das abschließende Dankeschön von Rouven Ettner ging an den ausrichtenden TSV Tauerbischofsheim, der sich über das gesamte Wochenende als toller Gastgeber präsentierte, sowie an alle haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des bfv, die zum Gelingen des ersten Meisterschaftswochenendes beitrugen.

Platzierungen:

1. FC Nöttingen

2. SVK Beiertheim

3. FC-Astoria Walldorf

4. JSG Hettingen/Altheim/Buchen

5. JSG Reichartshausen/Neckarbischofsheim/Helmstadt

5. VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau

7. JSG Langenbrücken/Kronau/Mingolsheim

7. SpVgg Neckarelz

9. FC Wertheim-Eichel

9. JSG Königshofen/Oberbalbach/Edelfingen

Fotos: Siegerfotos B-Juniorinnen TSG Hoffenheim und B-Junioren FC Nöttingen (Quelle: bfv)

KG, 16.02.2025

Quelle: Badischer Fussballverband