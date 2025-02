Sinsheim – Erweiterung des Wohnmobilparks – Besucher-Rekordjahr 2024

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Sinsheimer Wohnmobilpark, kurz Womopark, wurde im Jahr 2015 in unmittelbarer Nähe zum Freibad und der Innenstadt eröffnet. Insgesamt bietet der ganzjährig geöffnete Park bisher 34 Stellplätze, davon alle mit Stromversorgung. Auf dem Gelände gibt es zentrale Frischwasserversorgung und Abwasserentsorgung sowie ein barrierefreies Sanitärgebäude mit Einzelduschen und Toiletten. Internet steht mit dem SinsFREE-WIFI kostenlos zur Verfügung.

Das Konzept kommt gut an: Die Übernachtungszahlen sind von Jahr zu Jahr gestiegen. So konnte der Womopark im Jahr 2024 erstmals mehr als 9.000 Stellplatzbelegungen verzeichnen. Dies ist eine nochmalige Steigerung von 9 Prozent im Vergleich zum bisherigen Rekord-Vorjahr. Bei einer angenommenen Besetzung der Wohnmobile mit durchschnittlich zweieinhalb Personen ergeben sich etwa 22.515 Übernachtungen auf dem Womopark im Jahr 2024.

Die Stadt Sinsheim sowie der Betreiber, die Stadtwerke Sinsheim Versorgungs GmbH & Co. KG, freuen sich, dass der Park – vor allem von Touristen – so gut angenommen wird. Da es auf dem Grundstück Potential für eine Erweiterungsfläche gab, entschloss man sich, dieses zu nutzen. So haben bereits am 10. Februar die Bauarbeiten für die Errichtung von zehn weiteren Stellplätzen inklusive Stromversorgung begonnen. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende März 2025 abgeschlossen sein. Damit verfügt der Stellplatz dann rechtzeitig vor Beginn der Wohnmobil-Hochsaison über insgesamt 44 Stellplätze.

Während der gesamten Bauphase stehen den Gästen 19 Stellplätze zur Verfügung. Die Nutzung der Ver- und Entsorgung sowie der sanitären Einrichtung ist uneingeschränkt möglich.

Für den unvermeidbaren Baulärm bittet der Betreiber um Verständnis.

Bild (Stadtwerke Sinsheim): Das Stellplatzangebot des Wohnmobilparks wird auf 44 Plätze erweitert.

Quelle: Stadtverwaltung Sinsheim