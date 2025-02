Sinsheim – 17-Jährige auf dem Schulweg von Mann angegriffen – Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Als sich am Donnerstagmorgen zwischen 07 Uhr und 07:15 Uhr eine 17-Jährige auf dem Weg zur Schule befand, wurde sie von einem Mann aus bislang unbekannten Gründen angegriffen und hierdurch leicht verletzt. An dem Morgen lief die 17-Jährige zunächst über das Gelände einer Schule in der Straße “Am Unteren Tor”. Ihr Weg führte weiter über die Werderstraße in Richtung Wilhelmstraße. Kurz vor der Pfarrstraße griff plötzlich eine männliche Person von hinten an ihre linke Schulter und schlug ihr gleichzeitig mit der Faust ins Gesicht. Die 17-Jährige setzte sich daraufhin zur Wehr und flüchtete über die Hauptstraße nach Hause. Durch den Schlag wurde sie leicht verletzt. Das Polizeirevier Sinsheim hat nun die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Der Täter sowie die Hintergründe der Tat sind bislang nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 07261 / 690-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim