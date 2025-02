Rhein-Pfalz-Kreis – Kreissportschau am 28. März in der Böhl-Iggelheimer Wahagnieshalle

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Viele Vorführungen, packender Sport und jede Menge gute Laune: Auch in diesem Jahr lädt der Rhein-Pfalz-Kreis wieder zur Kreissportschau ein. Am Freitag, 28. März, ab 19 Uhr präsentieren erfolgreiche Vereine, Gruppen und Akteure in der Wahagnieshalle in Böhl-Iggelheim ihr sportliches Geschick und Können. Außerdem kämpfen an diesem Abend zwei junge Teams um den Titel „Fußballmeister der Grundschulen im Rhein-Pfalz-Kreis“ und es wird der Titel des Sportlers/der Sportlerin bzw. der Mannschaft des Jahres 2024 des Rhein-

Pfalz-Kreises verliehen.

Tickets: 7 Euro (Erwachsene), 5 Euro (RHEINPFALZ-CARD-Inhaber), 4 Euro (ermäßigt).

Karten gibt es im Kreishaus in Ludwigshafen, in den Rathäusern Böhl-Iggelheim, Waldsee, Dudenhofen und Lambsheim, in allen Kreisbädern des Rhein-Pfalz-Kreises, bei www.reservix.de

Notiz:

Hier der direkte Link zu den Tickets:

https://www.adticket.de/tickets-kreissportschau-des-rhein-pfalz-kreises-in-boehl-iggelheim-wahagnieshalle-am-28-3-2025/e2372874?utm_medium=referral&utm_source=dynamic&utm_campaign=dynamic-prom-lb-o&utm_content=Rhein-Pfalz-Kreis%20(11670)

Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis