Mosbach – Einbruch in Getränkemarkt – Wer hat etwas gesehen?

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen zwei unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in der Steige in Mosbach-Diedesheim ein. Die Eingangsschiebetür wurde gegen 2:40 Uhr gewaltsam geöffnet und im Anschluss eine leere Kassenschublade entwendet. Videoaufzeichnungen zeigen zwei maskierte Männer, die sich ausschließlich im

Kassenbereich aufhielten. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit einem versuchten Einbruch in eine Apotheke in der Neckarelzer Bahnhofstraße in der selben Nacht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter Telefon 062618090 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn