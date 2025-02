Mannheim – VfR Mannheim verliert Distanzschuss-Festival gegen SGV Freiberg im Testspiel

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Rasenspieler unterliegen dem Regionalligisten SGV Freiberg mit 1:4 (1:2).

Vergangenen Sonntagnachmittag duellierte sich der VfR Mannheim im heimischen Nachwuchszentrum mit dem Regionalligisten SGV Freiberg in einem Testspiel.

In der Anfangsphase hielt der VfR sehr gut dagegen. Dass Freiberg in einer höheren Liga spielt und bereits kommendes Wochenende den Tabellenzweiten FSV Frankfurt empfängt, war nicht zu spüren. Der VfR wirkte in der Defensive stabil, verteidigte auch die gegnerischen Standardsituation geschickt und setzte darüber hinaus in der Offensive die eine oder andere Duftmarke. Nach einer knappen Viertelstunde konnten die Rasenspieler bereits zwei aussichtsreiche Tormöglichkeiten für sich verbuchen. Zunächst scheiterte Pasqual Pander, der von Isaac Okwubor mit einem präzisen Vertikalpass bedient wurde, am Freiberger Gehäuse (13.). Keine Minute später versuchte Winterneuzugang Jabez Makanda aus der Distanz sein Glück (14.). Mit einem wuchtigen Abschluss brachte er die Latte zum Beben, doch die Führung sollte noch nicht fallen.

Nach einer guten halben Stunde war es schließlich so weit: Alexander Esswein profitierte von einem Fehler im Freiberger Spielaufbau, schaltete schnell um und legte quer auf Teamkapitän Andrew Wooten. Dieser schob den Ball aus kurzer Distanz über die Linie (33.).

Freiberg reagierte auf den Rückstand prompt und erhöhte die Frequenz. Den Schwaben war anzumerken, dass sie ihre Generalprobe vor dem Ligastart nicht mit einer Niederlage beenden wollten. Fünf Minuten nach dem 1:0 trug der SGV einen Angriff über die rechte Seite vor und vollendete diesen durch Armend Qenaj, der einen Flachpass ins Zentrum souverän zum Ausgleich verwertete (38.). Zwei Minuten später stellte Freiberg durch einen Distanzschuss von Niklas Tarnat sogar die Führung und den Pausenstand her (40.).

Im zweiten Durchgang hatte zunächst Okwubor die Gelegenheit, den Ausgleich herzustellen, doch der Ball verrutschte ihm beim Abschluss an der Strafraumgrenze vom Spann (55.). Iosif Maroudis hatte eine Minute später etwas mehr Glück und stellte mit einem Abschluss aus knapp 20 Metern unbedrängt auf 1:3 (56.). Den Schlusspunkt der Partie setzte Yannick Osée, der einen Eckball per Kopf zum 1:4 verwertete (90.).

Während Freiberg kommendes Wochenende bereits wieder im Ligaalltag gefordert ist, wird der VfR Mannheim am Samstag (15.30 Uhr) bei der Oberligamannschaft des 1. FC Kaiserslautern das letzte Testspiel der Wintervorbereitung 2025 absolvieren.

Steno:

VfR Mannheim: Witte, Sentürk, Becker (46. Hofer), Kuhn, Akoto, Makanda, Paraschiv, Esswein, Okwubor, Pander, Wooten (46. Vrella)

SGV Freiberg: Hedde, Pisot, Tarnat (80. Battista), Maroudis (67. Osée), El-Helwe (80. Pietzsch), Kehl-Gomez, Weik (46. Rahn), Alberico, Qenaj, Stellwagen, Grobelnik

Tore:

1:0 Wooten (33.)

1:1 Qenaj (38.)

1:2 Tarnat (40.)

1:3 Maroudis (56.)

1:4 Osée (90.)

Foto: Edmund Nohe

Quelle: VfR Mannheim