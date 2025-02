Mannheim – Publikumsmagnet „Die Neue Sachlichkeit“

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Wochenende verzeichnete die Kunsthalle Mannheim einen bedeutenden Meilenstein in der Besuchendenzahl der Ausstellung „Die Neue Sachlichkeit – Ein Jahrhundertjubiläum“. Seit ihrer Eröffnung war die Ausstellung von einem überwältigenden Besucherandrang begleitet. Aber nicht nur der Ausstellungsbesuch ist stark nachgefragt, auch das fast vollständig ausgebuchte Veranstaltungsprogramm sowie der Ausstellungskatalog sind außerordentlich begehrt. Mit rund 4.000 verkauften Exemplaren ist dieser bereits ein Verkaufserfolg, der nun schon in die 3. Auflage geht. „Wir freuen uns sehr über die äußerst positive Resonanz und die 100.000 Besucher*innen, welche die Jubiläumsschau bereits gesehen haben“, so Dr. Inge Herold, Kuratorin der Ausstellung und stellvertretende Direktorin der Kunsthalle Mannheim. „Es ist ein Jubiläum, das nicht nur Menschen aus der Region, sondern aus ganz Deutschland und dem Ausland in die Kunsthalle Mannheim lockt und begeistert.“ Die Ausstellung „Die Neue Sachlichkeit – Ein Jahrhundertjubiläum“ ist noch bis zum 9. März 2025 in der Kunsthalle Mannheim zu sehen. Um mögliche Wartezeiten zu verkürzen empfiehlt die Kunsthalle Mannheim, die Tickets bereits online zu buchen und vor Ort an den Ticketautomaten einzulösen. Im Anschluss an die Ausstellung zeigt die Kunsthalle im April die erste große Retrospektive des Künstlers Tavares Strachan in Kontinentaleuropa, ab Ende September „Kirchner, Lehmbruck, Nolde. Geschichten des Expressionismus in Mannheim.“

Quelle: Kunsthalle Mannheim